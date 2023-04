Ha comenzado la temporada de visitas a Supervivientes. Después de que la ex mujer de Ginés inaugurara el ciclo, y Asraf protagonizara la sorpresa más romántica con Isa Pantoja, ahora le llega el turno a Arelys, que no ha podido evitar acordarse de su hijo, Yulen Pereira, quien ya está en Honduras preparado para este domingo. "Volver a este país es una mezcla de recuerdos y sentimientos increíbles", ha asegurado a través de Instagram.

Precisamente hablando con Raquel Arias, Arelys ha echado la vista atrás y ha recordado cuando fue ella quien visitó a Yulen en la edición pasada. "Le vi muy delgado, no paré de llorar en el viaje al hotel y en el hotel. Solo podía pensar 'tenéis que sacar a mi hijo de aquí'. Él me dijo que estaba bien pero yo quería ver a mi hijo y le vi demasiado delgado", recordaba a Raquel, quien bromeaba sobre cómo se habían girado las tornas que ahora era ella quien estaba en Honduras pasando hambre.

Telecinco

Sin saber que será la siguiente en recibir una sorpresa, Arelys comenzó a especular con Asraf sobre si recibirá o no la visita de su hijo. "No creo que venga esta semana, tenía competición, pero me haría mucha ilusión, estará orgulloso de mi. Ya le echo de menos", explicaba Arelys quien confesaba que le echaba de menos. "¿Y si viniese Anabel Pantoja?", le preguntaba Asraf queriendo sonar inocente. Una pregunta que cambiaba por completo la cara de Arelys, y es lo que hasta ahora era una dulce sonrisa dibujada en los labios de la concursante, se convertía en todo un poema cuando escuchaba el nombre de quien era su nuera (porque ella no sabe que ya no lo es). "A verte a ti, ¿no? Porque Anabel... Entre Anabel y mi hijo prefiero ver a mi hijo... o a los dos, bueno, dos mejor que uno...".

Telecinco

Telecinco

Desde el plató, el hermano de Arelys se apresuraba a contestar que "no todo es lo que parece. Asraf esas preguntas no se hacen...". "El domingo estará Yulen con tu hermana, le puede comentar que ha roto con Anabel Pantoja", comentaba Jorge Javier Vázquez a Reimundo, el hermano de Arelys, quien recordaba que "no puede decir nada de fuera". "¿Eres de la organización ahora o qué? Las normas están para romperlas", contestaba Jorge Javier dejando la puerta abierta a que se permita conocer a Arelys en directo que su hijo está ya soltero.