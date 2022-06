Tras enfrentarse a su pasado y derrumbarse al recordar su relación con Omar Sánchez, Anabel Pantoja ha protagonizado un efusivo encuentro con la madre de Yulen. Lo cierto es que Arelys, madre del esgrimista, al principio del concurso no confiaba en la relación de su hijo con la colaboradora, asegurando que ella solo veía una amistad entre ellos. Sin embargo, con el paso del tiempo pudo presenciar cómo ambos daban rienda suelta a sus sentimientos en 'Supervivientes', llegando incluso a protagonizar su primer 'edredoning'.

Ahora, ambas han tenido la oportunidad de verse en persona para conocerse. Lo cierto es que la reacción de Anabel Pantoja ha sido de lo más llamativa, y es que nada más abrir la puerta del presente y ver que Arelys era la persona que había detrás, se ha abalanzado hacia ella dándole un efusivo abrazo. "Tu hijo habla mucho de ti...¡Qué guapa eres!", ha indicado sin poder dejar de abrazarle y sonreír.

La prima de Kiko Rivera le ha confesado que está deseando probar todos los platos que Yulen le dijo que cocinaba y le ha dado las gracias por haber tenido "un hijo así", y es que para ella el esgrimista "vale millones". Por su parte, Arelys le ha dejado claro que ella tiene "las puertas de su casa abiertas" y ha querido agradecerle que esté cuidando a su hijo en Honduras de la forma en la que lo está haciendo.

Sin duda, un bonito reencuentro del que parece que ambas han disfrutado, Tras tener un tiempo a solas ha llegado Yulen, que no ha podido evitar romperse al ver a su madre allí. A pesar de que en un primer momento solo podía hablar con ella y abrazarle, finalmente se ha alejado para presentarle a Anabel Pantoja.

"Nosotras ya nos hemos visto y ya le he dicho que muchas gracias por cuidarte", le ha confesado su madre. Anabel Pantoja ha aprovechado ese momento para recalcarle a Yulen que a Arelys no le odiaba. "Me dijiste que tu madre podría odiarme, pero no", le ha indicado. Un momento que ella ha aprovechado para reconocer que no puede opinar porque no le conoce lo suficiente. "Si mi hijo es feliz, yo soy feliz. Hasta que no la conozca no puedo opinar de ella", ha indicado.

Yulen aclara que él y Anabel ya son novios

Tras poder hablar un tiempo con su madre a solas, el esgrimista ha decidido aclarar que él y Anabel Pantoja "son novios". El concursante ha reconocido que le ha alegrado mucho ver que su madre da el visto bueno a su relación y eso ha sido suficiente para que ya no tenga miedo en ponerle etiqueta a lo que están construyendo en Honduras. "Tener el visto bueno de Arelys no es nada fácil, eh", ha reconocido.

Por su parte, su madre ha confesado que ella es feliz porque está viendo bien a su hija. "De Anabel la primera impresión que me he llevado es que está muy delgada", ha desvelado dejando claro que, mientras ella vea bien a Yulen, la colaboradora tendrá las puertas abiertas de su casa. "Lo que a mí me parezca no importa, lo que importa es que mi hijo esté bien".

