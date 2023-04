Yaiza está protagonizando un sinfín de enfrentamientos en Supervivientes. Las formas en las que la concursante está comunicando lo que no le gusta de sus compañeros, el trato con Asraf ya inexistente, y la manera de repartir la comida han terminado de minar algunos de los apoyos con los que contaba. El primero ha sido el de los hermanos Bollo. Tanto Manuel Cortés como Alma se han alejado esta última semana de la mujer de Ginés.

"El grupo ha entrado una mala energía, vibración, constantemente, una dinámica en la que la poca comida que hay no te sienta bien", explicaba Manuel Cortés después de haber tenido un enfrentamiento con Yaiza precisamente sobre cómo hacer los peces que habían pescado ese día. Mientras que Manuel los quería a la sartén, Yaiza los quería a la olla, y los dos se lanzaban acusaciones de no querer compartirlos con el resto.

Telecinco

"Yo no estoy diciendo que no vaya a compartir mis dos peces, los voy a compartir con el grupo pero lo quiero a la sartén no a la olla", explicaba Manuel. "Los míos los quiero a la olla", sentenciaba Yaiza quien dejaba claro que sus cuatro peces solo los iba a compartir con quienes querían el pescado cocido y con caldo después. Y es que la novia de Ginés ha dejado claro en varias ocasiones que lo que gusta es tomarse el caldo porque "llena más".

"Hay que hacer las cosas como tú digas siempre", respondía Manuel a lo que Alma añadía que Honduras se había convertido en la "dictadura" de Yaiza, una palabra que no sentó bien a la concursante. "He estado respetando a una persona a la que aprecio y admiro pero ya no puedo más. Pensaba que eras más buena", sentenciaba Manuel.

Y es que los hermanos Bollo han acabado hartos de su actitud, sobre todo después de una mega bronca con Asraf en el fuego. "Esto solo se produce desde que ha venido ella", sentenciaba Alma que la calificaba de agresiva y barriobajera; "ha apagado la luz a este señor", añadía Manuel en referencia a Ginés.