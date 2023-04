La convivencia entre Yaiza Martín y Asraf Beno en Supervivientes parece que no está siendo fácil. Desde la llegada a la isla, Yaiza ha tenido varios enfrentamientos criticándole que se aislara del grupo y buscara sus momentos de estar solo. Ahora ha sido ella la que ha provocado que el concursante estuviera solo durante un momento clave de su paso por Honduras.

Justo al día siguiente de tener una bronca entre ellos se celebraba el evento más esperado: la boda entre Ginés y Yaiza, y aunque Asraf había intentado pedir perdón, ninguno de los dos lo había aceptado así que lo que parecía que iba a ser un momento de ilusión y alegría, se tornaba rápidamente en un nuevo foco de mal rollo con Asraf. Todo empezaba por el momento en el que, a minutos de empezar, Yaiza criticaba que un chubasquero del novio de Isa Pi estuviera colgado cerca del atril.

Telecinco

"¿Ese es tu chubasquero? ¿Lo vas a quitar? ¿La muñeca no la vas a quitar? No estáis invitados, hace feo el escenario. Isa sí me cae bien pero tú no entonces tus cosas me incomodan, ¿lo entiendes, no? Vale. Pues si no te importa, porfa, eso que está colgando por ahí, esa ropa de... vagabundo", le pedía Yaiza ante un impasible Asraf que retiraba sus cosas. "No has colaborado nada y la verdad, me irrita tener a un invitado a mi boda que me incomode, ¿vale?". Unas palabras que hacía que Asraf cogiera su chubasquero, la muñeca que le regaló Isa Pi e incluso su saco y se fuera de la escena. Unas palabras que tampoco gustaron a Arelys y Raquel Arias.

Viendo las imágenes, Jorge Javier no se pudo callar (al igual que gran parte de los usuarios de redes sociales) y se posicionaba en favor del yerno de la Pantoja, como también lo haría Arelys después: "Me ha dado de pena la exclusión de Asraf", comentaba. Yaiza en la Palapa siguió justificando su acción asegurando que no le había sentado bien que Asraf la mencionase como la 'amiguita' de Ginés, a pesar de que él pidió disculpas. "Yo le dije en preconvivencia que me divorcié de mi mujer justo antes de venir, con los papeles, firmados. Todos se enteraron menos Asraf", declaraba Ginés con rintintín.

Y es que esto no ha sido lo único de la semana. Según se ha podido ver, Yaiza ha estado riéndose de la actitud de Asraf junto a Diego en varios momentos de pesca, mientras que sola cantaba viendo cómo Asraf barría a lo lejos una parte de la playa. Una cosa esta clara: la convivencia entre estos tres concursantes va a ser del todo menos tranquila.