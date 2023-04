La recompensa de la tortilla está dando mucho de qué hablar en Supervivientes. Después de que Adara se rompiera al ver que sus compañeros no la están juzgando justamente, a su parecer, un comentario de los que hizo en la atalaya ha traído cola. "No es justo, no estoy de acuerdo. No hay más que ver su cuerpo y el mío, estoy en las reservas, no me quedan", decía Adara. Unas palabras que Yaiza interpretaba como que le había llamado gorda, y así se lo hacía saber al resto de su grupo.



Claramente, al creer que había sido así, Raquel Arias se enfadaba mucho con Adara y le echaba en cara haberle llamado gorda a Yaiza. Y aunque Adara y Jonan intentaron hacerla ver que no había sido así, el enfado era tal que no lo aceptó puesto que tanto Diego como Bosco, también presentes en ese momento, no lo desmentían.

Telecinco

Llegados a la Palapa, todos han tenido la oportunidad de escuchar el audio en el que se escuchaba la frase y aunque Diego y Raquel en un primer momento seguían manteniendo que ellos creían que le había llamado gorda, confesaban que una vez escuchado no había sido lo que se había dicho.

Para justificarse, Yaiza comenzaba a decir que ella se sentía muy orgullosa de su cuerpo y atacaba a Adara llamándola "cuerpo de lagartija plana por delante y por detrás”. Unas palabras que sorprendían a Adara, no en vano la mujer de Ginés se estaba quejando precisamente de que la ex Gran Hermano la hubiera atacado por su físico. Sin embargo, desde la organización del programa no se la dijo nada: "lo estás arreglando, hija", se limitó a decir Jorge Javier que inmediatamente dio paso a un nuevo vídeo.

Mientras tanto, en redes se criticó que Yaiza no haya sido advertida después de estas palabras, que se unen a la amenaza que la mujer de Ginés dijo sobre Adara momentos después de acusarla de haberla llamado gorda: "cuidado mañana... lo mismo que tienes que operarte la nariz y no por estética sino porque lo mismo te la parten". Algo que intentó justificar asegurando que se refería a que se podría caer de boca con el cofre que había que subir a la atalaya del capitán Morgan.