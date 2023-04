Adara Molinero está harta. Los concursantes de Supervivientes cada vez está más separados: Adara, Bosco y Asraf por un lado, Alma en medio, y el resto por otro. "Parece que la conversación no fluye, es una misa", lamentaba Jonan con Adara hablando del resto de sus compañeros; "nosotros vamos a la hoguera pero ellos no vienen aquí nunca", respondía ella. Pero todo estallaba más cuando tocaba repartir una recompensa.



Quienes habían ganado la recompensa (Bosco, Jonan, Yaiza, Diego y Adara) tenían que subir a ver al pirata Morgan donde había un plato de tortilla con pan para cada uno con diferentes tamaños, desde media tortilla hasta un triángulo de un centímetro de ancho. Todos tenían que ponerse de acuerdo en el reparto, si no, nadie comía.

Telecinco

Los primeros en votar eran Yaiza, Bosco y Diego que señalaban a Adara para comerse el trozo más pequeño de tortilla porque, según los tres, no estaba haciendo labores de supervivencia a pesar de que pesca desde la orilla, algo que ninguno le valoraba. Impotente, Adara se negaba en rotundo a aceptar el trozo más pequeño, asegurando que estaría de acuerdo en que ese fuera destinado a Yaiza, que lleva menos tiempo en la isla, y ella comer el siguiente de tamaño, el mismo criterio que compartía Jonan. Sin embargo, "somos mayoría", repetían el resto.

"No es justo, no estoy de acuerdo. No hay más que ver su cuerpo y el mío, estoy en las reservas, no me quedan", se lamentaba Adara y aunque ella lo decía porque cada vez esta mucho más delgada, Yaiza se lo tomaba a una crítica de su físico y se reía a carcajadas señalándose el pecho, "¿qué físico?". Finalmente, Adara se negaba y se quedaban todos sin comer, volviendo con el resto cabizbajos y lógicamente cabreados.



"No es tanto como el trozo de la tortilla, es que me echen por tierra mi trabajo. Yo pesco, hago supervivencia. Yo valgo como superviviente y no voy a dejar que me minen", se desahogaba Adara con Asraf, quien recalcaba que no había nadie en la isla que la entendiera mejor. "Evito muchas broncas pero ya hay un día que explotas, ¡basta ya!", gritaba.

Telecinco

Por su parte, el otro grupo criticaba que por su culpa ninguno hubiera comido, algo que parecía no importarle aunque cuando el tiempo terminó, ella preguntó que si estaba a tiempo, aceptaba el más pequeño. "Si hombre, cuando acaba el tiempo baja llorando. Vamos hombre. Como vuelva a decir algo del físico... lo que está es envidiosa. Está en un resort y dice encima que hace cosas, cuando no la he visto hacer nada en las semanas que llevo aquí", criticaba Yaiza que amenazaba: "cuidado mañana... lo mismo que tienes que operarte la nariz y no por estética sino porque lo mismo te la parten".

Pero esta no ha sido la única bronca, y es que después de esto, Adara se ofrecía a cocinar pero el resto del grupo no la dejaba. "Hace dos días que quiero cocinar y no se me está dejando. No entiendo por qué tantos problemas...", reclamaba la concursante mientras que el resto se negaban aunque Bosco lo hacía 'a su manera'. Finalmente Alma Bollo acercaba posturas entre los dos grupos permitiendo a Adara cocinar, tras lo cual Asraf metía baza y Alma estallaba criticando que el marroquí la metiera "en sus líos".