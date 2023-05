Yaiza ya está en España. Después de su expulsión disciplinaria de Supervivientes, la ex concursante ha pisado el plató del reality tras confesar que está totalmente arrepentida de su actitud. Una actitud que la ha llevado a obtener el rechazo de la audiencia quien incluso llegó a aplaudir la expulsión directa de la novia de Ginés.

Al igual que su concurso, su entrada en plató no ha dejado indiferente a nadie. La canaria hacia su aparición en el plató bajo un atronador silencio, algo inusitado en esta edición y que Carlos Sobera subrayaba: "no hemos dicho a nadie que no aplaudiera, no estaba preparado, cada quien puede aplaudir si quiere". Tras ello daba la oportunidad al público de aplaudir si quería pero nadie lo hacía salvo Andrea, amiga y defensora de Diego. Desde la mesa, Yaiza confesaba que entendía la reacción: "un comportamiento así no se puede aplaudir". En este sentido, señalaba que siente "decepción y vergüenza" por su actitud.

Telecinco

Constantemente cabizbaja y decaída, Yaiza aseguraba que no se reconocía e incluso no recordaba el día que sonrió en Honduras. Carlos Sobera incluso le llegaba a preguntar que qué Yaiza era la real porque "esta parece una hermana de la caridad". Yaiza aseguraba que en la calle "siempre muestra su sonrisa" aunque justificaba todo en que no midió las palabras porque no tenía el chip de concursante. "No me intento justificar, pero sé que me fui con una mochila y cuando te vas de concursante dejas eso calmado, y en visita no", subrayaba, algo que Sobera le quitaba de la cabeza: "antes de eso tienes que ser .

"Sé que necesito ayuda y la estaba tomando. En todo momento la psicóloga de allí y el doctor lo estuvimos trabajando y no lo supe hacer", ha dejado claro Yaiza quien se deshacía en lágrimas al verse en el repaso de su concurso.