Yaiza Martín ha llegado al plató de Supervivientes este martes con muchos remordimientos, incluso Carlos Sobera llegaba a decir que la ex concursante no quería acudir al plató ante las posibles críticas que pudiera recibir por la actitud que ha tenido. "Estoy regulín", decía emocionada en una primera conexión con Carlos Sobera donde aseguraba que no se reconocía. "Me equivoqué en todo menos en ir a ver a Ginés. Mi visita tenía que haber quedado en visita y ya está. Todavía a día de hoy no he asumido que era concursante", añadía. "¿Qué quieres decir? ¿Que como estabas de visita creías que tenías patente de corso para decir o hacer lo que quisieras?", reflexionaba Carlos Sobera, a lo que Yaiza negaba, aunque justificaba que sentía que "todo lo que hacía no servía porque había llegado la última".

Un arrepentimiento que ninguno de los colaboradores se creía: "por mucho que diga, nadie se lo cree. Ha habido otros concursantes que han llegado tarde y nadie ha reaccionado así".

Telecinco

Después de esta conexión, Yaiza escuchaba cómo todos sus compañeros reaccionaron después de su expulsión, criticando la actitud que tenía y, aunque Diego y Ginés aseguraban entenderla, el resto no. "Tienen razón. No son las formas ni las maneras. A él le pedí muchas veces disculpas", reconocía Yaiza sobre Ginés quien, asegura, la llamaba la atención en multitud de ocasiones sin que ella le hiciera caso.

En este sentido, justificaba que "me mimeticé mucho con el escenario, en la calle puedes escapar pero ahí estabas allí. Me fui de aquí con mi mochila, con muchas cosas por hacer. No me fui en calidad de concursante porque sino hubiese dicho y hecho muchas cosas antes y no lo hice, y me pasó factura. Y si esto me sirve para enfrentarlo, pues así será".