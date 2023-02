Convertirse en una celebridad de las redes sociales no es algo sólo apto para chavales jóvenes duchos en hacer Tik Toks, sino también para personas como Ginés Corregüela, que a sus 52 años y viviendo en un pueblecito de Jaén es toda una estrella, y todo gracias a la comida. Ginés se ha hecho famoso en las redes sociales, como él mismo se denomina, por ser 'el rey de los bocadillos', y es que el hombre hace unas mezclas imposibles entre panes XXL que le han valido, con su buen humor y su estómago de hierro, más de 270.000 seguidores en Instagram y casi 2 millones en Tik Tok. Una cifra nada despreciable que ha hecho que los directores de casting de 'Supervivientes' hayan puesto el ojo en él... y él ha dicho que sí a esta edición de 2023.



Ginés no se ha achantado ante el reto que supone ir a Honduras a pasar hambre, frío o penurias, aunque una cosa es cierta sin haber empezado: viendo lo que le gusta comer, probablemente uno de sus peores enemigos será el hambre. Eso sí, él encara esta etapa con mucha ilusión, y muchos de sus seguidores le han dado el mismo consejo: "TIENES QUE GANAR SUPERVIVIENTES!! 🙌🏻 A por todas! No entres al trapo de cuatro maleducados. Gánate al público por ser amable y trabajador, no por discutir. Ánimo y suerte", le decía una seguidora. ¿A qué concursante de la lista de confirmados se referirá con eso de 'cuatro maleducados'?

La noticia de que Ginés será concursante ha sido celebrada entre su comunidad de fans, y parece que incluso ya tiene algunos seguidores muy conocidos que le defenderán en el concurso, como son Omar Montes o Carla Vigo. Sin duda, esta es una gran oportunidad para él para que muchas más personas le conozcan, y no piensa desaprovecharla, aunque ya le iba muy bien sin hacer televisión: tiene incluso una tienda de 'merchandising' oficial (o 'merchanglai', como él lo llama), donde se pueden adquirir camisetas personalizadas con algunas de sus frases más famosas, como 'que empape' (cuando se refiere a la gran cantidad de aceite de oliva que utiliza en sus bocadillos), 'Felipe, gluglugluglu' (que es como se refiere a uno de los pavos que tiene en su granja) o 'corta, corta' (las palabras que usa para cerrar sus vídeos de redes sociales), aunque también ha ampliado el negocio y vende fiambreras, delantales, paraguas, llaveros y hasta una bota de vino. Todo un maestro bocadillero... y del marketing.