Diego Pérez ha sido el último expulsado de Supervivientes antes de la unificación de los olvidados. Después de haber sido muy criticado por su actitud ante la bronca de Yaiza y Asraf, el influencer ha sido el elegido por la audiencia para abandonar el concurso, salvando a Jonan y Alma. En el momento de conocer la noticia, Diego sorprendía abrazando a todos sus compañeros, incluido Asraf al que le decía algo al oído que más tarde aclararía.

"Creo que me he visto involucrado en el incidente del jueves pasado y quizá debí ser un poco más claro, que eso es lo que me ha perjudicado, pero soy fiel y no puedo decir nada que afectaba, en este caso, a la novia de mi amigo. Soy así. Habrá gente que lo entienda y gente que le duela pero en el momento exacto no lo puedo decir". Unas palabras con las que explicaba su silencio.

Telecinco

Como cada semana, el expulsado tuvo que dejar un lastre y una ventaja que no le gustó nada. "No me quiero ir con malos rollos con nadie, si me dais la oportunidad, no lo voy a hacer pero entiendo que no se puede. Ojalá saque la ventaja...". Finalmente elegía a Ginés para la ventaja y a Adara para el lastre, y al final era el lastre lo que aparecía, que precisamente era no disfrutar de la tarta de cumpleaños de Bosco, aunque a cambio tenía tres pizzas.

Pero antes de desvelar este lastre, Adara y Diego enterraban el hacha de guerra y es que, a petición de Jorge Javier Vázquez se daban un abrazo para enterrar rencores: "Hemos vivido momentos buenos también y me quedo con los buenos", le decía Adara antes de abrazarle.

Telecinco

Tras la expulsión, Artur Dainese y Jaime Nava recibían a Diego en la Playa de los olvidados con una gran sorpresa: "¿tú? ¿pero qué ha pasado?", preguntaba Jaime y es que, cabe recordar que el jugador de rugby hizo muy buena amistad con Diego desde el primer momento y su salida dolió mucho al boxeador. Esta será la última visita que reciban y es que precisamente este domingo los dos que se salven de esta expulsión volverán al grupo de Playa Pelícano mientras que el otro integrante irá de vuelta a España.

Justo al llegar, Jorge Javier les comunicaba que los tres tenían que evacuarla e ir a la Playa Pelícano y terminar la unificación. Los tres pasan automáticamente a ser nominados y el domingo solo dos de ellos serán los que se mantengan en el juego siendo concursantes de pleno derecho.