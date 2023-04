La tensión en Supervivientes está escalando a niveles insospechados. Y después de la amenaza de Yaiza sobre romper la nariz a Adara sin que ella estuviera presente, parece que la cosa ha ido a más. Así lo contaba Jorge Javier antes de esclarecer lo ocurrido en la Palapa: "Asraf estaba cuidando el fuego, el cámara ha tenido en ese momento que irse a recargar las baterías y en ese momento escuchó gritos, incluidos también insultos, y al volver todo se calmó y se quedó en silencio. Si se confirma, el programa va a tomar medidas", aseguraba el presentador.

En un vídeo veíamos lo que ocurría después. "Cállate que está la cámara", decía Ginés nada más llegar. "¿Has visto eso que me está amenazando aquí la gente?", le preguntaba Asraf a Adara quien preguntaba rápidamente si estaba la cámara delante a lo que Asraf contestaba que no. Desesperado, se acercaba a Ginés, Diego y Raquel Arias, presentes en ese momento, para que confirmaran su versión sin obtener respuesta. "Dice que la has escupido", respondía Ginés, algo que Asraf negaba.

Telecinco

"Estoy siendo muy cauto porque quiero hablar con todos los que estuvieron presentes antes", señalaba Vázquez. Llegados a la Palapa, los concursantes daban su versión de los hechos. Tras ver varios enfrentamientos anteriores, Jorge Javier pedía a Ginés, Raquel y Diego aislarse en la zona de nominaciones para preguntarles qué había ocurrido. Ninguno de los tres confesaba haber escuchado nada. Eso sí, Raquel confesaba que separó a Yaiza de Asraf, "Yo le pregunté cuatro o cinco veces cómo había empezado la historia y solo me dice que fue a por el fuego, raro me parece. Las cosas que le ha tenido que decir no serán gritando". Mientras, Ginés, que calificaba a Asraf de "payaso" y "tocapelotas", sentenciaba que "sabe el carácter de Yaiza, lo sabe, ella me dijo que le escupe".

Telecinco

Acto seguido, eran Asraf y Yaiza los que daban su versión en la zona de nominaciones. "Estaba en el fuego y viene Yaiza y me dice 'vamos Tarzán, que ahora no hay cámaras. Tú y yo nos vamos a ver las caras fuera, Maricona. Yo me reí porque no entendía nada y cuando me iba yendo me dijo 'maricona', ahora que no hay cámaras... como que aprovechaba la situación", explicaba Asraf.

"Está todo en su cabeza con renglones, comas, puntos y tildes. Me quedé en el fuego porque pensé que iba a hablar de esta tarde. En la otra playa me lo hizo, pensé que iba a hacerme lo mismo", explicaba Yaiza ante lo que Asraf quería puntualizar cosas pero Yaiza no le dejaba "estoy hablando yo, máquina", le repetía ante lo cual Asraf quería irse, pero la organización no le dejó. "Cuando llegó me dijo '¿puedes hablar?' que tú me llamaste maricona, y yo dije 'que sí, maricona, lo que tú quieras', le repetí lo que él me decía y cuando viene la cámara me dice 'dímelo ahora'".

Telecinco

"¿Cómo voy a decirle eso de la nada? Es muy fácil criticar porque me pasó eso con Arelys. ¿Quién se cree que me voy a meter con un tío de dos metros? No". Finalmente se mostraba que la cámara grababa a Yaiza decir "maricona" y a Raquel Arias, Ginés y Diego guardar silencio.

Con todo, Jonan afirmaba que Diego le había confesado que sí que escuchó el 'maricona' de boca de Yaiza, algo que Diego negaba en la Palapa en rotundo pero Alma no le creía: "si una persona no te dice 'no' es porque ha pasado". "Creo que esta noche se está demostrando no solo esto, sino todo, tienen un lío entre ellos que ya no saben la verdad ni la mentira con tal de salvarse el culo. Aquí hay una cosa clara: hay que irse de frente, te caiga bien o mal una persona".

Finalmente la organización dictaminaba la expulsión directa de Yaiza puesto que el cámara había escuchado todo perfectamente y la versión coincidía con la de Asraf. "Si el cámara escuchó las palabras perfectamente, ¿cómo no lo va a escuchar Diego que estaba al lado o Raquel? Si no apoyamos al débil en ese momento, ¿qué sentido tiene vivir en sociedad?", argumentaba Jorge Javier.