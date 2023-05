La unificación ha sido completa en Supervivientes. Después de 56 y 42 días aislados, respectivamente, Jaime Nava y Artur Dainese han vuelto a la convivencia con el resto del grupo generando un momento surrealista para todos sus compañeros y es que ninguno de ellos se esperaba ya que volvieran. "¿Te acuerdas de Jaime Nava?", preguntaba Asraf a Jonan hacía tan solo unos días, "ese concursante de 2016...", contestaba el influencer entre bromas al verlo "tan lejano" puesto que fue el primero en ser expulsado por sus compañeros. Así, las caras al ver a los nuevos compañeros eran de asombro y Jonan no lo podía ocultar quedándose con la boca abierta y sin poder asimilar lo que estaba ocurriendo delante de sus ojos.

Telecinco

"¡Qué fuerte!", gritaba Jonan cuando al fin reaccionaba, "le he invocado, he hablado de Jaime Nava y ha aparecido. No es un espejismo, no". Y es que Jaime, que había escuchado el comentario junto a Asraf en un vídeo que le había puesto la organización y que no le había sentado nada bien. Tras ello, se ha abierto el ya tradicional voto de expulsión exprés cuyo resultado se conocerá el domingo.



Telecinco

"Ha sido un shock en la cabeza que ninguno nos esperábamos", explicaba Raquel Arias poniendo voz al momento inesperado que estaban viviendo todos quienes no se aclaraban de qué iba a pasar a partir de ese momento pues las nominaciones seguían adelante. Ginés y Asraf salían nominados del grupo y, tras un empate entre Manuel y Bosco, Arias, lideresa, elegía salvar a Bosco y nominar directamente a Jonan.

Esta noche y hasta el domingo, los tres vivirán en Playa Pelícano "dentro de un corralito" pues hasta que no se defina el voto de expulsión no se convertirán en concursantes de pleno derecho. "¿Esto no tiene fin?", se preguntaba Alma, "justamente decía yo que ya quedábamos pocos...".