El Día de la Madre es uno de los días para gritar a los cuatro vientos el amor de hijos e hijas por sus madres y vice versa, por eso, la distancia con su hijo Martín se está haciendo especialmente dura este domingo para Adara Molinero. La concursante de Supervivientes ya ha manifestado en varias ocasiones que estos dos meses alejada de su niño se le están empezando a hacer cuesta arriba y que, aunque tiene muy claro que quiere permanecer hasta el final, sí que pedía tener una conversación con su hijo. Y este domingo sus deseos podrían hacerse realidad.

La organización ha aprovechado que es el Día de la madre y, como ya hizo en el Día del padre, ha preparado una sorpresa para las concursantes que tienen a sus hijos fuera de la isla.

Adara llegaba ya llorando al lugar donde iba a ser sorprendida. "No me quiero hacer ilusiones", decía a Laura Madrueño quien le respondía que siendo el día de la madre podía hacérselas. Sin apenas poder hablar, la joven se liaba con las cuerdas que la llevaban a la sorpresa, acabándoselo incluso en el camino en medio de las lágrimas, lo que obligaba a Laura Madrueño a intervenir para que no tuviera que hacer la prueba y pudiera acceder directamente a la sorpresa.

Telecinco

Así llegaba a una caja en la que veía un dibujo de su niño Martín y un juguete del pequeño antes de arrodillarse ante el monitor para ver un vídeo en el que su hijo le lanzaba un mensaje. Con una sonrisa y sin mediar palabra, la joven de 30 años podía escucharle: "madre mía, está enorme", confesaba a Laura, "habla mejor y todo". "Te amo muchísimo, pienso en ti todas las noches, estoy llorando de alegría porque acabo de ver tu dibujo, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, pienso todos los días en ti, te amo, vamos a ir de vacaciones adonde tú querías. Te amo", le decía directamente a su hijo.