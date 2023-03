Este 19 de marzo es un día especial: el Día del Padre. Las familias han disfrutado de uno de los días más especiales para tener un detalles con los padres y agradecer el trabajo que han hecho por ellos. Un día que se celebra incluso cuando kilómetros de distancia separan a padres e hijos, lo mismo que ha ocurrido en Supervivientes donde la organización ha preparado sorpresas a todos los que padres que están concursando en la isla de Honduras.

El primero en ser sorprendido ha sido Jaime Nava, actualmente desterrado en la Playa de los olvidados. Allí ha encontrado un pergamino que, al abrir, le ha emocionado rompiéndose a llorar y es que se trataba de una fotografía de la mano de su pequeña Jimena recién nacida agarrando el dedo de su madre, Laura, lo que emocionaba por completo a su padre.

Telecinco

Junto a la fotografía, Jaime tenía una segunda sorpresa: una carta escrita por su madre en nombre de Jimena, en el que ha animado a su padre a seguir luchando en la aventura a pesar de haber pasado su primera gran cita separados por kilómetros de distancia. "Espero que la gente pueda ver el gran hombre que eres papá, la persona que me tiene enamorada", explicaba la carta. "Ni me acordaba. Jimena, te quiero muchísimo hija, y Laura, también", confesaba Jaime.

Ginés Corregüela también ha recibido una sorpresa de sus hijas. El Rey del bocadillo, quien ha sufrido una mala semana tras su nominación, ha recibido también un mensaje de sus hijas, desmintiendo así los rumores de que no se hable con una de ellas, Laura. "Lo estás haciendo genial, me gustaría que vieses cómo nos reímos al verte, nos emocionamos contigo", explicaba el mensaje, "estamos al pie de cañón contigo".

Channel 5

Además, Ginés ha aprovechado el momento para lanzar un mensaje a su mujer a quien ha pedido perdón: "la he cagado mucho y quiero pedirla perdón y si esto se ha roto por mi culpa, no pasa nada pero quiero llevarme bien porque tenemos la boda de mi hija Miriam".

Pero él no ha sido el único emocionado y es que Manuel Cortés, que lloraba días antes por recordar a su pequeña, también ha recibido un mensaje muy especial en audio de Junquera. "¿Has visto cómo habla ya, que claro habla?", le preguntaba su hermana Alma quien también ha estado presente en la sorpresa. "Es lo más importante que tengo en mi vida, hace años que me cambió la vida. Es lo más difícil que he tenido que dejar atrás porque lo demás es pasajero", explicaba rompiendo en llanto el cantante.

Channel 5

Sergio Garrido, que ha tenido a sus hijos, Lucas y Martina, muy presentes durante todo su concurso, también ha tenido una sorpresa: un dibujo de sus hijos y un mensaje hablado. "Los amo con locura, son mi pasión y mi vida".

Channel 5

"Maravilloso. Llevo unas semanas super chungas y la verdad es que hoy estoy bien y voy a seguir dándolo todo hasta el final por ellos porque les amo con locura", sentenciaba entre lágrimas el paparazzi que no ha podido parar de llorar de la emoción. "Me habéis dado una vida que lo necesitaba".