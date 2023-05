Los dos meses aislada en Honduras están empezando a pesar a Adara Molinero. La concursante de Supervivientes, que ha cumplido los 30 durante su estancia, ha demostrado que es una de más queridas, la que más juego da, mejores prueba realiza y que siempre está poniendo buena cara a sus compañeros buscando hacer diversión a pesar de la tensión que existe en la isla. Sin embargo hay algo que la está pesando mucho: no tener noticias de su hijo. "Sé que hay muchos que reciben mensajes, y ahora que se acerca el día de la madre seguro que algo nos enviarán, pero necesito hablar con él. Ojalá poder llamarle, que me escuche decirle 'mamá está bien, ya queda menos', y escuchar su reacción. Por mucho que le digan... no hay nada como escucharle", confesaba a su compañera Alma Bollo, quien también echa de menos a su hija Jimena.

Telecinco

Y esta necesidad de escucharle se ha visto durante la visita del oráculo del pirata Morgan. El abuelo de Alma y Manuel ha aprovechado su visita para convertirse en el vidente que daría respuesta a los concursantes en función de su opinión. Sin embargo, Adara necesitaba tanto saber de su hijo que le preguntó si podría escucharle: "Nunca se ha hecho o nunca se ha visto y por eso me gustaría preguntar por si podré tenerla". Ante la falta de información y habiendo sido pillado por sorpresa, Fernando solo pudo levantar la paleta de "Es incierto".

Ante esto, Laura Madrueño le ha pedido a la concursante que pregunte algo más concreto. "Si mi familia está orgullosa con el concurso que estoy haciendo", ha dicho ella y con el 'sí' del oráculo se ha mostrado muy feliz.

Telecinco

Se daba la casualidad de que en el plató no había nadie que recibiese esas palabras, una ausencia que su madre, Elena Rodríguez, ha querido explicar: "Hola chicos. Desde aquí, desde Sancti Petri, que me he venido a pasar unos días. Simplemente era para deciros que no voy a poder estar en plató porque me he escapado. Iba a ir Aitor pero tampoco ha podido porque se ha puesto malito. Hemos dejado a nuestra niña un poquito sola pero bueno... Tiene muchísimo apoyo, no pasa absolutamente nada", ha asegurado en sus redes.