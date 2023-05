Adara Molinero no puede más en Supervivientes. Después de tres meses de convivencia en el concurso y tras la visita de los familiares de Jaime Nava y Artùr Dainese, la 'reina de los realities' ha estallado. En la misma noche que era testigo de la visita de los hasta entonces olvidados y en la que tenía noticias de su hijo Martín, estallaba en lágrimas y gritos con la organización. Y es que, la joven lleva un mes suplicando una cosa: poder llamar a su hijo y ver a su madre.

"¡Basta ya!", gritaba en medio de la noche a los cuatro vientos, desesperada, junto a sus amigos Jonan, Asraf y Alma Bollo. "Que llevo tres meses sin mi visita. Que esto es inhumano. Ni siquiera puedo ver a mi hijo, veo un vídeo, que he pedido una llamada miles de veces y no me han dejado, solo un vídeo", criticaba la joven de 30 años rota por completo contra la organización del concurso.

Telecinco

Sentada y sin parar de llorar, Adara confesaba que estaba ilusionada desde hacía tiempo pero que no llegaba nunca el momento de la verdad: "Cada semana me digo 'esta es la semana', y cada domingo me doy una hostia y pienso que no pasa nada que la semana que viene será el momento ¡y mi madre no viene! ¿dónde coño está mi madre? Solo necesito un abrazo de mi madre, y que me dé fuerzas, nada más, ¿pido tanto?"

El sofocón le hacía que pasara un noche de perros y no pudiera descansar como es debido, algo que lamentaba al día siguiente, eso sí, nada le hacía perder la sonrisa cuando, a la mañana siguiente, le explicaba Artur y Jaime que quería seguir en el concurso: "Vienen bajadas y subidas pero no pasa nada".

Una vez en el plató, Carlos Sobera explicaba el motivo por el que no había podido hablar: "La ley impide que los niños a partir de las 10 de la noche en un directo no pueden estar. Lo de la madre... ya sabemos todos que irá". Sin embargo, esta semana le toca a Pocholo, quien se ha ofrecido a dar una sorpresa a Adara: "En un momento dado me disfrazo de la madre de Adara y voy para allá. Llevan todos mucho tiempo así, se conoce que hay histeria pero demasiado"