blanca paloma hace balance de su paso por eurovisión 2023

Tras Eurovisión 2023, Blanca Paloma está "preparada para lo que le echen". A su llegada a Madrid, la representante de España en el festival, cuya canción 'Eaea' quedó en el 17º puesto de la cita de Liverpool (Reino Unido), nos ha concedido una entrevista en la que hace balance de su paso por el certamen. Aún con la resaca del Festival, y tras actuar en la madrileña Plaza Mayor por las fiestas de San Isidro, la artista comenta: "Soy la misma. Lo primero que hice al llegar a casa fue ponerme el pijama y regar las plantas. También me he demostrado que soy una Paloma superheroína, porque he sacado una fuerza… Además de ser un concurso de canciones, Eurovisión es un concurso de resistencia, y estoy preparada para eso y para lo que me echen". Y también descansó: "He dormido… una hibernación casi. Necesitaba recuperar fuerzas porque las he dado todas. Me he dejado la piel en cada intervenció".

¿Con qué te quedas de tu participación en el Festival?

Con la convivencia, con la actitud de todos mis compañeros, el compañerismo. Al final esto es un concurso, una competición, aunque los artistas lo único que queríamos era hacer bien nuestro trabajo.

Gtres

¿Qué sentiste cuando terminaste la actuación? Llevabas además la medalla de tu yaya Carmen.

Eso era un secreto. El mismo día de la final llegaron mis padres y medio pueblo con mantoncillos, con las camisetas y las sudaderas de la yaya Carmen , y aquello era justo lo que necesitaba para darme el último empujón. Me entregaron justo este día la medallita que le perteneció y el famoso mantoncillo de flecos que llevaba siempre en el pecho. Lo llevé en un saquito, en el corazón coraza, un símbolo de fortaleza, que te protege y a la vez te muestra lo que hay, el corazón desde el que yo me expreso. Y aunque no hayamos pellizcado el corazón de todos los europeos, como esperábamos, yo sé que hemos plantado una semillita, que voy a seguir regando con todo mi amor y que va a ir creciendo. Aquí hay Blanca Paloma pá' rato. Todo acaba de empezar.

¿Repetirías?

Sí, y me voy a poner las pilas con el inglés.



Blanca Paloma: "El éxito no es el resultado"

¿Pese a quedar en el puesto 17º?

A mí la puntuación no me afecta en absoluto, creo que toda Europa lo ha visto. El éxito no es un resultado, sino el camino. La sociedad en general llevamos muy mal lo de no ganar.

RTVE

¿Te impactó recibir sólo cinco votos del público?

Yo no lo veo como un fracaso. Es indiscutible la buena ejecución de la actuación, también el trabajo previo. La considero una pequeña obra de arte y en ningún momento he dudado de ella. España ha apostado por una candidatura diferente, no un género comercial, sino algo identitario que rescata la tradición y la lleva a la modernidad. Ojalá otros países se atrevieran. El objetivo era mostrar algo de calidad con lo que nos sintiéramos representados.

¿Tú crees que has ganado?

Yo me siento ganadora desde antes del 'Benidorm Fest Fest', cuando di con esta canción y sacamos adelante una candidatura muy valiente. Viendo los resultados, no deberíamos echarnos para atrás. Estoy muy agradecida y creo que el 'Eaea' necesitaba un tiempo para que la gente hiciera oído. Es un género que necesita una segunda oportunidad.

¿Habías trabajado a nivel emocional el no cumplir tus expectativas?

Yo ya venía trabajada del tema de la autoestima. Gracias a eso he llegado adonde he llegado. Venía preparada para lo mejor y para lo peor. Soy impermeable, como las plumas de las aves.

¿Tenías muchas presión?

No, al final todo es un espejismo. Yo fui siguiendo un camino. El 'Eaea' es un choque cultural para el que quizás no estaban preparados. Pero insisto, esto es una semilla que hay que seguir regando. Tenemos que poner en valor lo que tenemos aquí, la diversidad de nuestro folclore… Y que la gente se exprese con libertad. Yo si me volviera a presentar, que no lo descarto, sería más salvaje, más canalla, que también es una parte de mí misma.

RTVE

¿Cómo ha vivido tu familia todo esto?

Muy bien. Yo estoy así de bien porque vengo de una familia muy íntegra, me he criado con unos valores que me han hecho tener los pies en la tierra, aunque con la cabeza en el cielo porque soy una paloma y soy muy soñadora. Eso me mantiene en mi lugar, la familia y el pueblo, Elche, que se ha volcado, y me sabe mal por la gente. Pero yo estaba preparada para ganar y para lo peor.

Blanca Paloma: "El cariño con Loreen es mutuo"

¿Pudiste hablar con Loreen, la ganadora de esta 67ª edición?

Sí, nos cruzamos en el pasillo y ella me decía que éramos afortunadas por poder ir con canciones profundas con las que nos sentíamos identificadas. Siempre tiene palabras bonitas para mí. El cariño es mutuo, somos 'sisters'.

¿Y tras Eurovisión, qué?

Uno de mis sueños es sacar mi disco con mis canciones. Ha sido un largo recorrido y todo está llegando a buen puerto para esa carrera a largo plazo que quiero forjar como artista. Y mantenerme. Estoy deseando hacerle un poquito de caso a mi canción 'Plumas de nácar' y grabar el videoclip para darle el cariñito que merece. Ahora empieza la carrera de fondo, hay que trabajar desde ya y a mí me queda todavía mucha energía. Si lo puedo combinar con ver un poquito más a la familia y a los amigos… y los viajes que sean con música, con conciertos, quiero recorrerme el mundo entero con mis canciones y seguir regando la semilla que ya hemos plantado.