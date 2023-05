Terminada la segunda semifinal de Eurovisión 2023 y, a altas horas de la madrugada, la organización del certamen musical publicó el orden en que actuarán los finalistas. Eran las 1:43 horas cuando se desvelaba la incógnita. Ya se sabía que Blanca Paloma actuaría en la primera parte de la gala. Ahora ya sabemos que la representante de España será la octava artista en actuar en el M&S Bank Arena de Liverpool. Lo hará justo después de Chipre y antes de Suecia, con la cantante Loreen, una de las grandes favoritas para llevarse el micrófono de cristal, tras ganar el certamenten en 2012 con 'Euphoria'. Si tienes planes para el sábado pero no te quieres perder la actuación de Blanca Paloma, se estima que la ilicitana actuará sobre las 21:45 de la noche.

España ha participado en Eurovisión en más de 60 ediciones pero nunca había actuado en octavo lugar. Un puesto que ha dado grandes alegrías a otros países. Cinco cantantes se han llevado el triunfo desde esta posición de salida: Dinamarca (1963), Países Bajos (1969), Suecia (1974), Suecia (1991) e Israel (1998). De momento, lo único que podemos decir es que Blanca Paloma está en el 'top five' de las casas de apuestas. El sistema de votación ha cambiado este año: podrán votar países de fuera de Europa.



El dúo formado por Teya & Salena (Austria) será el encargado de abrir la gran final de Eurovisión 2023 con su tema 'Whot The Heel Is Edgar' mientras que Mae Muller, la anfitriona del Reino Unido, cerrará la final con su canción 'I wrote a Song'.

¡La suerte está echada!