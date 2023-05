Adara Molinero y Asraf han protagonizado su primera bronca en Supervivientes. Después de 80 días de convivencia, los que parecían inseparables parece que se han distanciado del todo. Aunque Adara siempre ha sido la que más ha apoyado a Asraf parece que ha llegado a su límite y que, tras varios episodios que no hemos podido ver, ha decidido dejar de dar su apoyo al novio de Isa Pantoja. Tanto que le ha pedido que le olvide.

Asraf le preguntaba tranquilamente y de primera mañana a Adara, quien ni siquiera se había terminado de levantar, que si ella había sido la última en comer cangrejos para preguntarle si había tirado o no las cáscaras después porque había hormigas y moscas "para tirar las cáscaras al fuego, que tengas más cuidado". Un comentario que no sentaba nada bien a Adara que le criticaba la actitud: "No sé qué te pasa últimamente contigo. No necesito ningún papá".

Telecinco

"¿Por comer cangrejos ya tengo que ser yo quien deje las cáscaras? Todos los días dejo todo en la olla. Quiero que me dejes tranquila, no sé qué te pasa últimamente. No necesito ningún papá", le reclamaba Adara. "No he dicho que haya sido tú, sino que hay que tener más cuidado", le contestaba Asraf quien señalaba que había una cáscara de cangrejo fuera del fuego aunque Artur le decía que sí habían tirado todo al fuego. "Soy una adulta y creo que sé lo que tengo que hacer en cada momento. Esto ya es el colmo", le respondía Adara quien se iba a un rincón llorando. "Ahora tocará papelón de 'qué triste estoy, qué me ha hecho... es que soy gilipollas'", comentaba.



"Se está acercando la final y que me peguen una puñalada a este nivel... me duele. Soy persona antes que concursante", señalaba Adara rompiéndose totalmente delante de él mientras que Asraf, incrédulo, se sorprendía ante la reacción. "Que te lo está diciendo por un cúmulo de cosas, por más cosas que han pasado", le apuntaba Jonan. Tras ello, Asraf se rompía totalmente y aislándose de todos.

Telecinco

"¿Vosotros también habéis vivido lo mismo que yo o estoy loca?", comentaba Adara a Jonan y Alma quienes la arropaban tras el berrinche. Los dos lo confirmaban e incluso Jonan se atrevía a comentar que este momento "se presentía que iba a venir". Después de unos minutos, Asraf volvía a aparecer en escena: "No voy a entrar en tu juego Asraf, vete a la roquita si quieres, conmigo no va a jugar nadie, tengo muchos tiros pegados. Solo te voy a pedir una cosa: déjame tranquila el tiempo que esté aquí".

Esta discusión se producía horas antes de que Adara recibiera la visita de su madre, la cual le colocaba una sonrisa en los labios, y a su llegada a la isla se daban un abrazo. Mientras Adara y Elena se veían, Asraf se lamentaba de esta bronca. "Me duele perder una amistad así", le decía Asraf a Jonan y Alma; "no la vas a perder pero quizá hoy no sea el momento de acercarte", apuntaba Alma.