Artùr Dainese ha empezado ya, como se suele decir, 'a pico y pala' con Adara Molinero, y es que el ucraniano parece que está dispuesto a ligarse a la ex azafata en 'Supervivientes'. El joven, de 32 años, lleva días con la vista puesta en su compañera, y después de que todos los concursantes les hicieran una 'encerrona' y les preguntaran si sienten algo el uno por el otro, los dos han dado el paso de tener una cita bajo las estrellas de Honduras. Artùr dejaba claro que es un hombre duro y parco en palabras: "Tendrás que trabajar con eso", avisaba a Adara, pero la madrileña no parecía tener problema con ello y, en cuanto pudieron, los dos se apartaban del grupo para encontrar un poco de intimidad.



"Ya que no te puedo invitar a cenar a un restaurante, te invito a unos cangrejos", le decía el chico a la ex gran hermana. Artùr aseguraba que no conocía nada de su pasado -a pesar de que recientemente Adara hablaba de Gianmarco Onestini en el programa-, y le hacía preguntas como su estatura, si vivía con alguien además de con su hijo o si le gustaba vivir en Madrid. Un momento que él también aprovechaba para sincerarse: "Yo he llorado aquí, en este programa, por primera vez en mi vida. Mi madre cuando me vio me dijo 'nunca te había visto llorar'", recordó de la visita que recibió de ella. "Los ucranianos, los rusos... somos un poco duros", afirmaba. Una conversación que a todos nos servía para conocer un poco más a Artùr, una de las caras más desconocidas de esta edición, pero que parece que está sorprendiendo y gustando mucho a la audiencia, especialmente tras su paso por el puente de las emociones.

Telecinco

Telecinco

Artùr busca una salvación en 'Supervivientes'

Poco después de llegar a la isla, Artùr y Katerina Safarova entablaban un 'toma y daca' de tonteos a través de la valla que, por aquel entonces, les separaba en dos grupos. Sin embargo, la salida de él a la Playa de los Olvidados y la posterior expulsión de ella del programa, hacía que aquello quedara en nada. Ahora que se ha llevado a cabo la unificación, parece que algo se ha despertado en Artùr al ver a Adara... ¿o es todo una táctica para librarse de la eliminación? Elena, la madre de Adara, lo tiene claro: "Artùr es una buena persona, la trata bien, la cuida, pero viene un poco con la lección aprendida. Creo que le han contado la historia de Gianmarco y Adara, algo que es irrepetible, y creo que los tiros van por ahí", sentenciaba cuando le preguntaban por esta cita.