Supervivientes empieza a hacerse cuesta arriba para los concursantes que aún permanecen en la isla. Transcurridos 80 días de concurso, la exigencia física empieza a pasar factura, pero sobre todo, la mental. Eso es lo que le está ocurriendo a Jonan Wiergo. El influencer no puede más. Hace unos días ya le vimos llevar cada vez peor la escasez de alimentos, que en su caso viene acentuada por su plan de mantener su opción vegana aunque con algunos matices, aunque le pareció indignante la insolidaridad de sus compañeros por lo que estalló contra aquellos que "racaneaban".



"Os lo estoy pidiendo por favor, no puedo más. No me hace ilusión nada. Estoy muy cansado, tengo mucha hambre. Quiero irme a mi casa. Me voy a la cama y solo tengo ganas de llorar. Me levanto y me da asco todo y no aguanto a nadie", aseguraba el pasado miércoles. El concursante incluso se despedía de todos sus compañeros, regalándole el amuleto de su madre a Adara para que llegue a la final, y celebraba el momento en el que era evacuado de la playa, pues ahora se mantiene en aislamiento. "Es una decisión firme", sostiene ante la pena de sus compañeros.

Telecinco

Antes de confirmar la decisión final, Carlos Sobera conectaba con el concursante para intentar convencerle aunque no había forma: "tengo que priorizar mi salud mental. No estoy bien". Totalmente roto confesaba que "estoy feliz porque creo que he tomado la decisión correcta pero evidentemente me siento mal por la gente que me ha apoyado, pero no puedo más. Estoy saturado mentalmente".



Tras ello tenía una conexión en directo con Luc Loren, Dulceida y Paula Gonu que le animaban a quedarse. "No te imaginas el apoyo que tienes fuera, ¿te acuerdas la ilusión con la que me llamaste cuando te dijeron que ibas? No te queda nada, no puedes irte ahora", le confesaba Dulceida. "Si tienes hambre no pasa nada por comerte un pescado", le decía Luc Loren mientras que Jonan confesaba que no era cuestión del hambre sino que estaba mal mentalmente: "me da ansiedad volver a la playa, estoy mal por primera vez en mi vida". "La hermana superviviente tiene que permanecer en la isla, no puede irse", sentenciaba Paula Gonu.

Telecinco

"No sabéis lo que agradezco esto... Después de hablar con ellos me dan ganas de meterme en la playa...", confesaba despertando un gran aplauso en el plató. Con eso, iba directo a Palapa, donde Alma y Adara estaban totalmente rotas, para tomar la decisión definitiva. "Lo primero, agradecer la llamada, es increíble los amigos que tengo y lo que me quieren. Me ha dolido mucho saber cómo lloraban Alma y Adara, nunca he dejado a unas amigas llorar así que quiero esta noche dormir con vosotras", sentenciaba asegurando que se quedaría en la aventura. "¡Olé! ¡olé! ¡Sí! Le estás echando valor", gritaba Adara aunque el influencer no cambiaba su gesto de pesadez.