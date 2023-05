Supervivientes empieza a hacerse cuesta arriba para los concursantes que aún permanecen en la isla. Transcurridos 80 días de concurso, la exigencia física empieza a pasar factura, pero sobre todo, la mental. Eso es lo que le está ocurriendo a Jonan Wiergo. El influencer no puede más. Hace unos días ya le vimos llevar cada vez peor la escasez de alimentos, que en su caso viene acentuada por su plan de mantener su opción vegana aunque con algunos matices, aunque le pareció indignante la insolidaridad de sus compañeros por lo que estalló contra aquellos que "racaneaban".

Tras vivir con especial ilusión la confirmación de su nombre entre los participantes de la edición de 2023 del formato, el contraste con su actitud actual es llamativo. El superviviente amaneció un día decidido a que su aventura terminase aunque la manera que ha planeado no pasa por el abandono.

Jonan Wiergo pide a sus compañeros de 'Supervivientes' que lo nominen

El joven valenciano está al límite de sus fuerzas y ha confesado que llegar a la final ya no entra en sus planes. Por eso no dudó en reunir a sus compañeros para pedir que le nominasen en la próxima gala. "Me quiero ir. O sea, lloro todas las noches y no me hace falta llegar a la final. Nunca lo he dicho tan claro pero a lo mejor Alma y Adara no me nominan pero... a los demás os lo pido por favor", decía a continuación roto en llanto.

Ante esta actitud sus compañeros han intentado consolarle y animarle a continuar, ahora que ya queda muy poco para que termine el concurso. "No hagas algo de lo que después te puedes arrepentir. Queda muy poco. Son momentos malos", le aconsejó Adara Molinero. Jonan le aseguró que no iba a abandonar, pero que tampoco quería ser salvado. "Quiero que termine ya esto. Por mi cabeza...", respondía él quebrándosele la voz.

Sin embargo, hay quien no ha recibido bien esta petición. Asraf le dijo que no lo iba a nominar y que no cargaría con "esa responsabilidad", palabras por las que Jonan se puso aún más insistente. "Lo estoy pidiendo por favor. ¿Qué responsabilidad? Quiero irme. No me dejéis aquí más. Me da igual que me digáis que queda poco. Llevo ochenta días. Necesito salir por la Palapa y sentir que estoy fuera de aquí. No puedo más, estoy muy cansado", decía desesperado. Mientras, muchos de sus compañeros no podían contener las lágrimas al ver al superviviente tan mal.