Lara Álvarez sorprendió a todos hace unos meses cuando anunció su salida de 'Supervivientes'. Después de ocho años como copresentadora del formato, la asturiana ha seguido otro camino dejando su legado a Laura Madrueño. Aunque parecía difícil, la presentadora se ha metido en el bolsillo rápidamente a los espectadores con su carisma, una circunstancia que la propia Álvarez ha querido alabar de su discípula este jueves, y es que ambas se han encontrado en el mismo espacio para anunciar su nuevo programa: Me resbala.

Debido a la ausencia de Jorge Javier Vázquez, la asturiana se ha reencontrado con Carlos Sobera en el plató, que la ha recibido con dos besos y un gran abrazo pues fueron compañeros durante varias de esas ocho temporadas: "Querida Lara, esta es tu casa", le decía ante la sonrisa y emoción de la presentadora.

Telecinco

Conectando directamente con Laura Madrueño, Lara no esperaba para dirigirse a su sucesora dándola la enhorabuena por su gran papel, "no podía haber mejor relevo", aseguraba la asturiana. "Qué equipazo, que buena representación de esa familia hondureña de 180 personas", destacaba la asturiana.

Unas palabras a las que la presentadora sumaba un aplauso al equipo de Supervivientes con quien ha estado trabajando codo con codo durante casi diez años. "Vuestros éxitos son mi felicidad, lo que hacéis es histórico cada semana y en un momento muy complicado de la televisión. Ahora tengo el corazón dividido, me cuesta mucho, he vivido mucho en este programa pero no podía ser de otra forma: tenia que ser en supervivientes de donde hablar de mi nuevo proyecto". Así anunciaba que ya han comenzado las grabaciones del programa y que pronto estará en la parrilla de Telecinco.