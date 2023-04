Todos tenemos claro que 'Supervivientes' es uno de los concursos más duros de la televisión, si no el que más, y ya no solo para los participantes, que se tienen que enfrentar al hambre, al frío y calor extremos y a los bichos e insectos que pueblan los Cayos Cochinos, sino también para las más de 150 personas que trabajan en el programa. Una de ellas, la cara más visible -la presentadora Laura Madrueño- ha querido charlar animadamente tras las cámaras y contar algunos entresijos del reality, y aunque está disfrutando la experiencia al máximo, asimismo ha reconocido que hay también momentos malos en el día a día, y no es solo la tensión, las peleas y los momentos polémicos propios del programa.

A pesar de estar en el paraíso viviendo en un hotel durante meses y disfrutando del sol y la playa desde que se levanta hasta que se acuesta, ese 'paraíso' también tiene sus días malos: "Lo más duro del día a día es trabajar con estas condiciones de calor y humedad tan extremas. No os podéis imaginar lo que es tantísimas horas de ensayo y de directo. El desgaste que tengo es brutal", ha revelado en Telecinco. Precisamente las altas temperaturas pueden provocar mucho cansancio físico y mental, y si a eso le añadimos galas de más de 3 horas a pleno sol, los nervios del directo, las horas de ensayos y una humedad de mas del 70% a diario, la queja de Laura es más que comprensible. Y sabe de lo que habla: el mes pasado sufrió un golpe de calor en pleno directo.

Laura ya confesó antes de irse a Honduras, también en su entrevista con Diez Minutos, que es muy deportista y que lo primero que echó a su maleta fue su equipamiento para bucear, pero parece que se las prometía demasiado felices, porque ahora su prioridad no es deporte: "Por primera vez en mi vida le estoy dando mucha prioridad al descanso, que no lo hacía mucho. Yo era de hacer deporte todos los días prácticamente. Aquí sigo haciendo deporte, y estoy todo el tiempo que puedo en el mar, que es lo que más me gusta, pero tengo que darle tiempo también a descansar", ha revelado también.

A pesar de todo, y de echar mucho de menos a su marido, Álvaro Puerto (que fue a Honduras a visitarla, como demuestra la foto superior de su Instagram), y a su familia, le compensa, y es que sabe que es una privilegiada por poder vivir una experiencia como esa: "Ésta es la producción más compleja de la televisión y ver a más de 150 personas trabajar en un entorno como este, a la velocidad a la que lo hacemos todo, formar parte de un equipo así… Para mí es maravilloso". "No quiero que se acabe esto, está siendo una de las mejores experiencias de mi vida", añadía muy feliz.