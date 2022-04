1 Anabel Pantoja Telecinco ¿Qué amuleto se ha llevado la sevillana? Como buena canaria de adopción, la colaboradora está hecha ya a las playas y ha elegido un peluche de tiburón blanco, que sin él no puede dormir.

2 Charo Vega Telecinco Charo Vega ha escogido un objeto personal muy útil para la isla: sus pañuelos. Así podrá cubrirse del sol.

3 Desirée Rodríguez Telecinco Desirée Rodríguez no se quiere desprender de su ratita de punto llamada 'Fea' que es para acordarse de su marido

4 Kiko Matamoros Telecinco El colaborador de 'Sálvame' también ha optado por la protección. Su objeto personal es una gorra para los interminables y calurosos días en las playas del Caribe.

5 Ignacio de Borbón Telecinco El pariente del rey Felipe VI ha elegido un pareo de su madre para coger fuerzas en el concurso.

6 Juan Muñoz Telecinco Juan Muñoz se ha llevado a Búfalo, una marioneta que ha sido parte de algunos de sus espectáculos y que seguro le servirá como entretenimiento para él y para sus compañeros.

