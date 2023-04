La lista no podía estar completa sin la actuación de España con Remedios Amaya de 1983. ¿Lo hizo mal? No especialmente, pero ese look y salir descalza no nos trajeron mucha suerte, ya que quedamos los últimos. Hasta se convirtió en símbolo de mal fario eso de salir sin zapatos, algo que se confirmó cuando Raquel del Rosario se atrevió a imitarla en 2013 y, además, vestida de amarillo (según dicen, el color de la mala suerte para los artistas). Entonces quedamos los penúltimos.