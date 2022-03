ATRESplayer PREMIUM ya prepara el estreno de Heridas , un drama producido por Atresmedia TV en colaboración con Buendía Estudios que adapta la historia de la telenovela turca Madre.

Adriana Ugarte, Cosette Silguero y María León encabezan un reparto que ya conocemos al completo.



y encabezan un reparto que ya conocemos al completo. La grabación ya ha comenzado y se prolongará en las próximas semanas por localizaciones de Madrid, Cádiz, Almería, Toledo y Guadalajara.

La ficción, de 13 episodios de 50 minutos de duración, se podrá ver en Antena 3 y en Atresplayer Premium.

Heridas, basada en el fenómeno internacional Madre, ya está a punto para emitirse. Atresmedia quiso contar para esta adaptación española de la exitosa telenovela turca, con un reparto de excepción encabezado por Adriana Ugarte (Hache, Parot), Cosette Silguero y María León (La casa de las flores, Allí abajo). Además, Javier Collado, Elisabet Gelabert, Sonia Almarcha, Pau Durá, Xoán Fórneas e Iván Marcos completan el elenco del drama.

La nueva serie original contará con 13 episodios de 50 minutos de duración y se verá primero en ATRESplayer PREMIUM y, posteriormente, pasará a Antena 3. Producida por Atresmedia TV en colaboración con Buendía Estudios, la ficción se ha grabado en espectaculares localizaciones, tanto exteriores como interiores, de Cádiz, Tarifa, Cabo de Gata, Madrid, Guadalajara y Toledo.

Heridas: sinopsis del próximo estreno de ATRESplayer PREMIUM

Heridas, es un intenso drama que aborda el abandono infantil y la búsqueda de la propia identidad a través de las vivencias presentes y pasadas de sus protagonistas.

Manuela (Ugarte) es una joven que vive sola en una cabaña donde estudia los humedales andaluces. A los 28 años, su vida gira en torno a las aves, las que viven allí y las que están de paso como ella.

A pocos kilómetros vive Alba (Cosette Silguero), una niña de siete años que nunca tiene quién le haga el desayuno. Su madre, Yolanda (María León), trabaja de noche como pole dancer y duerme de día. El novio de ella, Lucho, no está por la labor de cuidar a una niña que no es suya. La casa es un desorden de objetos y horarios. Alba, como puede, asiste al colegio, muchas veces sin nada en el estómago.



El día en el que Manuela encuentra a la pequeña Alba, comenzarán un viaje que obligará a Manuela a enfrentarse a los demonios de su pasado y a cuestionarse los pilares de su vida.

Heridas: una nueva ficción para Adriana Ugarte

La actriz vuelve a liderar el reparto de una serie tras el reciente estreno de Parot, en Amazon Prime Video. En ella, la actriz interpreta a una investigadora que busca al asesino de criminales excarcelados con Jorge Nieto (Javier Albalá), un colega con el que choca continuamente. En paralelo a la investigación y más relevante, el propio drama de la agente, que se desgrana en flashback, a lo largo de los capítulos.

Y de investigadora a narcotraficante y exprostituta. En febrero Adriana estrenaba en Netflix la segunda temporada de Hache, ya sin Javier Rey como Malpica y con el personaje de la actriz al frente de la banda criminal.

