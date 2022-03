ATRESplayer PREMIUM concreta más detalles de su nueva serie original, Las Noches de Tefía

La ficción ha sido creada por Miguel del Arco y estará protagonizada por Patrick Criado

Avance de los estrenos de series y programas en ATRESplayer PREMIUM en 2022

ATRESplayer PREMIUM no para de producir nuevos contenidos atractivos, comprometidos, controvertidos... pero siempre con un estándar de calidad que garantiza que sean ficciones y documentales cuidados. Por eso, más allá de tramas y formatos, siempre resultan interesantes. Por eso no nos sorprende que para su nuevo proyecto hayan contado con la idea original de uno de los dramaturgos de mayor prestigio en los últimos años, Miguel del Arco.

Este guionista, actor y director que ha trabajado en cine, teatro y televisión nos propone descubrir la historia de Las Noches de Tefía, la nueva serie que prepara ATRESplayer PREMIUM. Se trata de una ficción que desafía las etiquetas en la que se entremezclan el drama, la comedia y lo musical. Está producida por Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios y contará con 6 episodios de 50 minutos.

ATRESplayer PREMIUM

La ficción ha sido una de las grandes novedades presentadas en el el ATRESplayer PREMIUM DAY. Por el momento se conocen pocos detalles de la serie, pero al menos ya se sabe qué actor interpretará al protagonista, Patrick Criado (La casa de papel, Antidisturbios). El propio Miguel del Arco ha dado los primeros detalles sobre su nuevo proyecto y ha explicado el argumento.

Las Noches de Tefía: sinopsis de la nueva serie de ATRESplayer PREMIUM

Entre 1954 y 1966 existió, en un paraje desértico de Fuerteventura, un campo de concentración franquista conocido con el eufemístico nombre de Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, donde el régimen enviaba a los condenados por la ley de vagos y maleantes que, a partir del 54, fue implementada para incluir también a los homosexuales.

Airam Betancor rememora en el 2004 los terribles dieciocho meses que estuvo preso en la colonia cuando apenas contaba 17 años condenado por este motivo. También recuerda cómo uno de sus compañeros de barracón contaba historias por la noche para aliviar los sufrimientos del día. En esas narraciones nocturnas surge El Tindaya, un cabaret imaginado donde cada uno de los presos tiene un alter ego. Un espacio de libertad en el que todo es posible.

