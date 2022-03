La temporada 3 de The Boys está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, Amazon Prime Video va a lanzar una serie animada de antología llamada The Boys Presents: Diabolical, con fecha de estreno para el 4 de marzo de 2022, para que todo el mundo se entretenga hasta entonces. La serie de dibujos animados de ocho episodios (de entre 12 y 14 minutos de duración, similar a The Cuphead Show) contará nuevas historias ambientadas en el mismo universo que la serie de superhéroes de acción real de la cadena.

Cada episodio de Diabolical contará una historia diferente, y un primer tráiler nos permite ver a Laser Baby antes de que utilice sus poderes para decapitar a un grupo de soldados. Todo es tan sangriento como cabría esperar de The Boys, pero puedes ver la acción por ti mismo a continuación.

El protagonista de The Boys, Karl Urban, anunció el nombre de los dibujos animados, Diabolical, en un vídeo de revelación sorpresa el mes pasado. La serie antológica tiene mucho potencial gracias al universo en el que está ambientada y al reparto que trabaja en ella. Awkwafina, Garth Ennis, Simon Racioppa, Andy Samberg y Aisha Tyler han creado sendas historias para Diabolical, y otras tres provienen de la pareja de cómicos Eliot e Ilana Glazer, Evan Goldberg y Seth Rogen, y Justin Roiland y Ben Bayouth.

'The Boys' Temporada 3

Por su parte, la serie principal The Boys tuvo su tercera temporada hace unas semanas. El siniestro clip sugiere que no todo va bien para los que se oponen al gran villano de la serie, Homelander. Los fans también pueden esperar ver otro spinoff, pero éste está ambientado en una universidad de superhéroes. The Boys no se estrena en Prime Video hasta el 3 de junio de este año, pero Diabolical no parece estar muy lejos con su fecha de estreno en marzo.

