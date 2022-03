Historias para no dormir tendrá segunda temporada en Amazon Prime Video

Constará de cuatro nuevos capítulos dirigidos, de nuevo, por realizadores de prestigio en nuestro país

Amazon Prime Video tiene varios proyectos originales que le están dando muy buen resultado. Tanto es así que algunos ya han confirmado su renovación para nuevas temporadas. Ese es el caso de Celebrity Bake Off o el reboot de uno de los formatos estrella de Chicho Ibáñez Serrador.

Su nueva versión 3.0 de Historias para no dormir ha tenido una buena acogida entre sus suscriptores, y no es para menos. Cuatro realizadores de renombre y hasta premiados por sus trabajos anteriores asumieron la labor de dirigir estas versiones modernas. Rodrigo Cortés (La Broma), Rodrigo Sorogoyen (El Doble), Paco Plaza (Freddy) y Paula Ortiz (El Asfalto), se hicieron cargo de estos cuatro relatos autoconclusivos de la primera temporada, de unos cincuenta minutos de duración. Pues bien, ya no son los únicos.

se vienen nuevos relatos y nuevas noches en vela. @alicewadd, @jbalaguero, @vigalondo y @_SalvadorCalvo serán los encargados de versionar cuatro historias míticas de Chicho Ibáñez Serrador en la t2 de #HistoriasParaNoDormir que ya ha empezado a rodarse pic.twitter.com/CPTB0UwhUI — Prime Video España (@PrimeVideoES) February 22, 2022

Historias para no dormir renueva por una segunda temporada



Amazon Prime Video ya ha confirmado que la serie que versiona a Ibáñez Serrador contará con cuatro nuevos capítulos que conservan la idea de la primera tanda. Por tanto, cuatro nuevos realizadores asumen el reto de homenajear al maestro aportando su propia visión a los relatos originales de la serie. En esta ocasión, serán Alice Waddington (que rodará La pesadilla), Jaume Balagueró (El televisor), Nacho Vigalondo (La alarma) y Salvador Calvo (El trasplante).

De hecho, uno de ellos ya ha empezado su rodaje. El transplante cuenta con Javier Gutiérrez, Petra Martínez, Carlos Cuevas y Ramón Barea en su reparto y guion del propio Clavo junto a Ignacio del Moral. El episodio muestra una fábula sobre una sociedad cruel donde solo las personas sin recursos envejecen y mueren.

