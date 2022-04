Titulado Dios, el final de la Temporada Final Parte 2 que se estrenará el 11 de abril en Fox España es la última vez que The Walking Dead hará una pausa. Un lote más de ocho capítulos se estrenará a finales de este año, comenzando con el estreno de la Temporada Final Parte 3 y concluyendo con el final de la serie de The Walking Dead. Lea la sinopsis del episodio 16 de la temporada 11:

"En el último final de mitad de temporada de The Walking Dead, nuestros héroes quedan atrapados en situaciones que escapan a su control. Todos aquellos a quienes han trabajado tan duro para proteger están en riesgo ya que el peligro los acecha a cada paso. Todo está en juego. Ahora, deben decidir a quién y qué vale la pena salvar. Cada decisión viene con sus propias ramificaciones mortales".

"Han pasado diez años; lo que queda por delante son más historias contar más allá de eso", dijo Scott Gimple, director de contenido de TWD Universe y ex showrunner de Walking Dead, al anunciar la temporada final en 2020. "Lo que está claro es que esta serie tien vida, realizado por un reparto apasionado, un equipo de escritores/productores y equipo, dando vida a la visión presentada por Robert Kirkman en su brillante cómic, y respaldado por los mejores fanáticos del mundo".

Prometedor "queda mucha historia emocionante por contar en TWD", dijo Gimple sobre la temporada final de tres partes, "este final será el comienzo de más Walking Dead: nuevas historias y personajes, caras y lugares familiares, nuevas voces, y nuevas mitologías. Este será un gran final que conducirá a nuevos estrenos. La evolución está sobre nosotros. The Walking Dead vive".

AMC ha dado luz verde a dos spin-offs: la serie sin título Daryl/Carol de Norman Reedus y Melissa McBride y Isle of the Walking Dead, protagonizada por Lauren Cohan como Maggie y Jeffrey Dean Morgan como Negan. Ambos se estrenarán en 2023 en AMC.



