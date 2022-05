Netflix ha anunciado hoy el inicio de rodaje de El silencio, la nueva serie creada por Aitor Gabilondo y protagonizada por Aron Piper. Sergio Ciscar es puesto en libertad 6 años después de haber asesinado a sus padres, cuando aún era menor de edad. Durante ese tiempo, Sergio no ha dicho una sola palabra ni ha colaborado con la justicia, por lo que tanto las motivaciones del crimen como sus actuales intenciones son un misterio. Ana Dussuel, una joven psiquiatra y su equipo serán los encargados de determinar su potencial peligro para la sociedad observándolo en secreto día y noche, como a un animal.

En palabras de Aitor Gabilondo, creador y productor de la serie: “El silencio es un thriller psicológico sobre los monstruos que engendran los silencios y las palabras no dichas. La indagación en la personalidad de un joven inexplicablemente violento, el temerario acercamiento de una psicóloga a la mente de un joven cansado de ser observado desde fuera”.

LANDER LARRANAGA

El reparto de 'El Silencio'

Alea Media produce para Netflix este thriller protagonizado por Aron Piper (El desorden que dejas, Élite), Almudena Amor (El buen patrón, Historias para no dormir), Cristina Kovani (La caza), Manu Ríos (Élite, La edad de la ira), Aitor Luna (Los herederos de la tierra, Valeria), Ramiro Blas (El internado: Las cumbres), Aria Bedmar (Los herederos de la tierra, Dime quién soy) y Mikel Losada (Ane, García y García), entre otros.

