Tras el final de temporada de Cuéntame cómo pasó, RTVE estrenará el próximo jueves 23 de junio Parot, un trepidante thriller producido por Viacom, con producción asociada de RTVE y en colaboración con ONZA y Amazon Prime Video.

Rodada en Madrid, la nueva serie de La 1 está protagonizada por Adriana Ugarte, a la que acompañan en el reparto Iván Massagué, Blanca Portillo, Javier Albalá, Antonio Dechent, Patricia Vico, Michel Brown y Nicole Wallace. Creada por Pilar Nadal, Alonso Laporta, Luis Murillo Arias y Luis Murillo Moreno, ‘Parot’ consta de diez capítulos y está dirigida por Gustavo Ron y Rafael Montesinos.

'Parot': argumento

España, año 2013. Tras la anulación de la doctrina judicial “Parot” por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, un centenar de presos son puestos en libertad. Pocos días después, varios excarcelados empiezan a aparecer asesinados de la misma forma en que lo fueron sus víctimas. Y junto a los cadáveres, una nota anónima: “sentencia cumplida”.

Manuel Fiestas Moreno

La investigación será dirigida por dos policías de perfiles opuestos. Isabel Mora (Adriana Ugarte) es una agente vocacional y rigurosa que tiene una fe ciega en la ley y el Estado de Derecho. El inspector Nieto(Javier Albalá), más veterano y desengañado, considera en cambio que la sentencia es intolerable y que echa por tierra décadas de trabajo policial.

Los dos llevan años negándose a trabajar juntos por algo que pasó entre ellos, pero el Comisario López (Antonio Dechent) necesita a los mejores al frente de un caso tan espinoso y no admite esos reparos.

Manuel Fiestas Moreno

Para Isabel, sin embargo, llevar el caso Parot será una de las circunstancias más difíciles de su vida, ya que se enfrenta al intento de venganza por parte de uno de los excarcelados que acaban de salir a la calle: Haro (Ivan Massagué), un aristócrata condenado por violación al que conoció en su época de instituto

