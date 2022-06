Cuéntame cómo pasó despide su temporada 22ª echando la vista atrás. Exactamente a los primeros tiempos de la vida en la capital de un joven Antonio Alcántara, cuando echaba de menos a su familia y cuando incluso tuvo que hacer cosas de las que no se siente especialmente orgulloso. Daniel Arias encarna al joven Alcántara en este capítulo especial que cerrará también alguna de las tramas del año.

Capítulo especial: ‘Whisky’

Antonio viaja a Sagrillas, acompañado de Mercedes, para cerrar algunos asuntos de la bodega. Está muy ilusionado con abrirla de nuevo, aunque le duele que sus hijos se mantengan al margen de su sueño.

El viaje al pueblo le hace revivir a Antonio algunos episodios del pasado, como cuando tuvo que irse solo a Madrid para trabajar y dar una vida mejor a su familia.

Fueron unos años difíciles para Antonio. La vida en la capital no era fácil y echaba mucho de menos a su familia. En la capital tuvo que tragar muchas cosas e incluso hacer algunas de las que hoy no se siente nada orgulloso.

El final de 'Cuéntame'

El bajón en las cifras de audiencias de las últimas temporadas podría explicar las dudas de RTVE de mantener la ficción por más tandas. En dos décadas en el prime time de La 1 es normal que la competencia por el share se haya convertido en feroz. Además, el hecho de que su casa sea la cadena pública aporta un valor como servicio cultural necesario, en tanto que es una serie que habla de nuestra propia Historia (la de España). Pero es cierto que pelear por los espectadores cada jueves se ha vuelto más difícil sin apoyo publicitario y con un aumento exponencial de los visionados en diferido desde la proliferación de las plataformas.

