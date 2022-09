Una aguda comedia oscura de Netflix protagonizada por Camila Mendes y Maya Hawke como estudiantes de secundaria obsesionadas con la venganza, es un desfile virtual de nostalgia de películas para adolescentes, un centro comercial de homenajes, si se quiere.

Sería fácil que una película se perdiera en la salsa de referencias, pero Revancha ya, escrita por Jennifer Kaytin Robinson y Celeste Ballard, afortunadamente encadena los homenajes y tropos familiares con alusiones actualizadas dirigidas a la generación Z. La banda sonora, que no se salta, combina guiños a los años 90 como Meredith Brooks, Hole y Fatboy Slim con las canciones contemporáneas de Olivia Rodrigo, Billie Eilish, MUNA y Caroline Polachek's So Hot You're Hurting My Feelings. El chico de oro de la escuela, el ultra-rico Max (Austin Abrams de Euphoria) tiene las uñas pintadas y amplias joyas.

'Revancha ya': crítica de la película de Netflix

Revancha ya se inclina más hacia el lado de la sátira campestre del canon de las películas de adolescentes estadounidenses. Su despiadada y desmedida chica malvada con una envoltura de caramelo, liderada por las impresionantes interpretaciones de Mendes y Hawke, es un buen momento mordaz, aunque demasiado largo.

En particular, los seis años que lleva Mendes en Riverdale han perfeccionado su interpretación de popular con una vulnerabilidad secreta hasta un punto fino y sabroso. Su Drea, aunque parece totalmente adulta (Mendes tiene 28 años), destroza una escena -y a todos los que la rodean- como la abeja reina de Rosehill, una triunfadora que compensa en exceso sus raíces de clase media (su madre soltera, fuera de la pantalla, es enfermera). Hasta que se filtra su vídeo sexual, destinado a su novio Max, y se convierte en una paria social de la noche a la mañana; este tipo de cosas, afirma con demasiada rotundidad, nunca dañan la reputación del chico. En un campamento de tenis de verano en la lujosa Palm Beach, conoce a Eleanor, una estudiante que se ha trasladado a otro país y que todavía está preocupada por el rumor que inició hace años su compañera de campamento Carissa (Ava Capri).