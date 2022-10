El Forastero ya no es un extraño en El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder, de , pero ¿qué significa su verdadera identidad? Desde el primer episodio de Los Anillos de Poder, un velo de misterio ha rodeado al personaje de Daniel Weyman, el Forastero. Caído del cielo en una bola de fuego, el recién llegado desnudo de la Tierra Media se hizo rápidamente amigo de los Harfoots locales, pero no pudo evitar herirlos (repetidamente) con su poderosa e incontrolada magia.

Los Anillos de Poder se esforzaron por convencer al público de que el Forastero podía ser Sauron, y el final de la primera temporada llega a llamarlo por ese nombre. El Morador, el Nómada y el Asceta finalmente alcanzan al hombre que han estado persiguiendo y lo veneran como Sauron. Sólo después de pasar un tiempo con su "maestro", el trío se da cuenta de que ha cometido un terrible error. En Los Anillos de Poder nunca se revela explícitamente el nombre del Forastero, sólo el título de su orden, Istar. En El Señor de los Anillos, los Istari son los cinco magos que llegan a la Tierra Media y ayudan a luchar contra Sauron, pero el episodio 8 de Los Anillos de Poder va más allá, diciendo sutilmente al público exactamente qué Istar ha interpretado Daniel Weyman.

Se confirma que el forastero de 'Los Anillos de Poder' es Gandalf

El público llevaba mucho tiempo barajando la posibilidad de que el Forastero fuera la versión de Gandalf de Los Anillos de Poder. Visualmente, el pelo largo y canoso y la barba salvaje se parecían vagamente a Ian McKellen en las películas de El Señor de los Anillos de Peter Jackson, y las ropas grises proporcionadas por los Harfoots aumentaban aún más los gandalfismos físicos. Además, la amistad del Forastero con los Harfoots podría haber sido un preludio de la afinidad de Gandalf con los hobbits en El Señor de los Anillos. Si añadimos el poderoso uso de la magia, el deseo de ayudar, el susurro a los insectos y el hecho de que Gandalf es, con diferencia, el personaje vivo más comercializado durante la época de la Segunda Edad de Los Anillos de Poder, nadie podrá decir que las señales no estaban ahí.

Después de que la Moradora y su gente confirmen que el Forastero es una Istar, el Hombre Meteoro sigue sin recordar mucho de su nombre o de su vida antes de llegar a la Tierra Media. La frase que confirma su identidad aparece al final del episodio 8 de Los Anillos de Poder, durante una conversación con Nori, cuando el Forastero le aconseja: "Sigue siempre tu nariz". Gandalf utiliza la misma frase en El Señor de los Anillos cuando habla con Merry, sin dejar ninguna duda de que él y el Forastero son el mismo.

¿Por qué está Gandalf en la Tierra Media? ¿Quién lo envía?

Dado que la memoria del Forastero sigue siendo irregular, todavía no está seguro de su propósito en la Tierra Media, ni de dónde vino originalmente, pero basándose en la mitología establecida de Tolkien, los espectadores pueden hacer una buena conjetura. Los Istar de Tolkien fueron enviados a la Tierra Media por los Valar cuando Sauron empezó a hacerse poderoso. Su propósito no era oponerse directamente al villano, sino guiar y ayudar a los distintos pueblos de la Tierra Media hacia la victoria. Por tanto, es muy probable que el Forastero tenga la misión de acabar con Sauron en nombre de los Valar... aunque no lo recuerde. Esto explicaría su instinto innato de investigar Rhûn en la segunda temporada de Los Anillos de Poder, para saber más sobre los planes y movimientos de Sauron, ya que es evidente que existe una conexión entre el Señor Oscuro y el reino oriental de los Hombres.

El hecho de que el Forastero se revele como una Istar explica su pérdida de memoria. Cuando Gandalf y los demás magos aparecen en El Señor de los Anillos, ya llevan siglos en la Tierra Media y han adquirido una gran sabiduría. Sin embargo, cuando llegan por primera vez a las costas mortales, Tolkien los representa casi como recién nacidos que aprenden todo por primera vez, de forma muy similar a como El Anillo de Poder ha representado a su Forastero. La pérdida de memoria es, por tanto, un desafortunado efecto secundario de un mago que hace el viaje desde Valinor a la Tierra Media.

¿La revelación de Gandalf en Los Anillos del Poder rompe el canon?

La aparición de Gandalf en Los Anillos de Poder no es especialmente amable con el canon original de J.R.R. Tolkien. La serie de televisión de Amazon está ambientada en la Segunda Edad de la Tierra Media, aunque la línea de tiempo está muy comprimida (Isildur no nace hasta más de 1000 años después de la creación de los Anillos de Poder, por ejemplo). Gandalf y los demás magos, sin embargo, no aparecieron en la Tierra Media hasta la Tercera Edad. No sólo no hay registro de Istari durante períodos anteriores, sino que Tolkien describió cómo Gandalf (u Olórin, como se le conocía originalmente) necesitó ser convencido para luchar contra Sauron en la Tierra Media, y no quiso involucrarse inicialmente.