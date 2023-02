Adaptación del libro de John Preston A Very English Scandal: Sex, Lies and a Murder Plot at the Heart of the Establishment, la miniserie de 3 capítulos A Very English Scandal está protagonizada por Hugh Grant en el papel de Jeremy Thorpe y Ben Whishaw como Norman Scott. En ella descubrimos la historia real del primer político británico en ser procesado por intento de homicidio. A finales de la década de 1960, poco después de despenalizarse la homosexualidad, Jeremy Thorpe, cabeza del Partido Liberal y el líder más joven de un partido político británico en cien años, tiene un secreto que esconder desesperadamente. Su tendencia sexual puede ser expuesta por la existencia de su amante Norman Scott y no está dispuesto a consentirlo.

