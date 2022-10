La identidad de Sauron ha quedado finalmente al descubierto en El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder. Según la historia de J.R.R. Tolkien, Sauron desapareció durante unos siglos después de que su amo, Morgoth, fuera derrotado por los Valar. Cuando regresó, el Señor Oscuro lo hizo disfrazado, y este es un punto con el que Los Anillos del Poder de se ha deleitado jugando. El Forastero, Halbrand, el Morador, Celebrimbor, Adar... todos eran sospechosos en mayor o menor medida, y Los Anillos del Poder alimentó deliberadamente las especulaciones con pistas falsas, sin salida, y con burlas intencionadas.

El episodio 8 de Los Anillos del Poder ("Alloyed") revela que Sauron, como muchos predijeron, ha estado escondido a la vista todo el tiempo. También como muchos predijeron, Sauron es en realidad Halbrand. El supuesto sureño que Galadriel conoció en los Mares del Sundo era la mano derecha desaparecida de Morgoth todo el tiempo. Naturalmente, la revelación de Halbrand en Los Anillos de Poder deja un montón de preguntas, algunas de las cuales tienen respuesta, y otras no...

'Los anillos de poder': ¿Es Halbrand realmente Sauron?

Sí, Halbrand es el verdadero Sauron. El final de la primera temporada de Los Anillos de Poder no deja lugar a dudas. En la Segunda Edad, Sauron poseía la capacidad de cambiar de forma, y disfrazarse de hombre mortal evidentemente se ajustaba a sus propósitos en este momento de su regreso. Ahora que el secreto de Halbrand ha salido a la luz, Sauron podría adoptar diferentes formas en la continuación de Los Anillos del Poder.

¿Qué hacía Sauron antes de que Galadriel lo encontrara?

El final de la primera temporada de Los Anillos de Poder pasa extrañamente por alto la situación y el paradero de Sauron antes de encontrarse con Galadriel en el mar. Gracias a Adar, sabemos que Sauron inició un proyecto científico orco después de que Morgoth perdiera la Guerra de la Ira, y los Moriondor creyeron que había asesinado al Señor Oscuro. No es probable que eso sea cierto, pero ¿qué le ocurrió a Sauron entre ese altercado con Adar y el saludo a Galadriel?

Aunque Los Anillos de Poder no ofrece una explicación muy clara, es probable que Sauron necesitara recuperar su poder tras la muerte de su forma física. En algún momento anterior a Los Anillos de Poder, Sauron se apoderó del escudo de las Tierras del Sur de su último rey conocido (que murió 1000 años antes de la línea temporal de la serie) y asumió la identidad de "Halbrand". Según lo que la Moradora y sus amigos le cuentan al Forastero en otra parte del final de la primera temporada de Los Anillos de Poder, Sauron posiblemente pasó su tiempo en Rhûn, una tierra de hombres situada en el extremo oriental de la Tierra Media. Esto explicaría sin duda su elección de disfraz humano, y encaja ampliamente con la mitología de Tolkien.

¿En qué medida Halbrand fue un plan de Sauron?

Mientras se escondía bajo el seudónimo de Halbrand, Sauron se las arregló para encontrar a Galadriel, avivar los problemas en Númenor, perseguir al seguidor que lo traicionó, ayudar accidentalmente a crear Mordor y luego influir en los elfos para que elaboraran Los Anillos de Poder. Eso no puede ser pura suerte. En algún nivel, Sauron debe haber planeado su viaje en Los Anillos de Poder con la intención final de encontrarse en Eregion con Celebrimbor listo para ayudar a elaborar los Anillos. Salvar a Galadriel fue probablemente para ganar su confianza. La excursión a Númenor permitió a Sauron ampliar la división política de la isla. El viaje a las Tierras del Sur le permitió vengarse de Adar, y perseguir "accidentalmente" la empuñadura de la espada equivocada dio lugar a la creación de Mordor. Entonces Halbrand apareció milagrosamente con una herida casi mortal que sólo los elfos podían curar, dando a Galadriel la excusa perfecta para llevarlo a Eregion.

¿Se arrepiente realmente Sauron de sus antiguos pecados?

Quizás el aspecto más sorprendente de la revelación de Halbrand en Los Anillos de Poder es que Sauron parece realmente convencido de que es un hombre cambiado (o Maia). Hablando con Galadriel, deplora a Morgoth y expresa su deseo de "sanar" la Tierra Media y arreglar el daño que creó su maestro. Aunque Sauron podría haberse distanciado de su antiguo amo durante los siglos que pasó en el exilio, su interpretación de arreglar la Tierra Media es el clásico tropo de villano que cree que la tiranía y el orden traen paz y prosperidad. La versión de Sauron de la "curación" implica que gobierne de forma suprema sobre todas las razas, un deseo que admite abiertamente a Galadriel. Además, el mismo hecho de que Sauron ya esté poniendo en práctica su plan del Anillo Único significa que busca controlar la Tierra Media a través de la fuerza: el lema de "dominio sobre la carne" que le inculca a Celebrimbor antes de forjar los Anillos de los Elfos.

¿Cómo de poderoso es Sauron ahora mismo?

Cuando el Morador, el Nómada y el Asceta siguen pensando que su misterioso Forastero es Sauron, creen que sus poderes no han regresado del todo. Aunque han escogido al hombre equivocado, ¿se sigue aplicando esa regla a Halbrand? La respuesta no se aclara en el episodio 8 de Los Anillos de Poder, pero si Sauron no está a pleno rendimiento, sin duda está en camino. El ataque de Galadriel es bloqueado sin esfuerzo, y Sauron encanta mágicamente a la elfa en su propia mente. Celebrimbor también cae bajo su hechizo casi instantáneamente, lo que significa que a Sauron no le falta gasolina en Los Anillos de Poder. Sin embargo, su dependencia de la manipulación de los demás podría indicar que el artista antes conocido como Halbrand aún no está en la cima de su fuerza antes de la caída de Morgoth.

¿Por qué Sauron ayuda a Celebrimbor a salvar a los elfos?

Sauron no se limita a instruir a Celebrimbor en el arte de fabricar Anillos de Poder, sino que sugiere la idea misma de utilizar anillos del vaso en lugar de una corona. Al parecer, esto salvará a toda la raza élfica al impedir que su luz se apague en la Tierra Media. Aunque ahora los elfos podrían considerar a Halbrand como un salvador, sus verdaderas intenciones se revelan en El Señor de los Anillos. Al inspirar a Celebrimbor para que elabore los tres Anillos de Poder de los elfos, pone en marcha una cadena de acontecimientos que finalmente le permiten dominar la Tierra Media forjando el Anillo Único.

¿Qué pasa con Annatar? ¿Es Halbrand también?

El papel de Annatar en Los Anillos de Poder parece incierto tras el final de la primera temporada. Tradicionalmente, Sauron se aparece a los elfos como "Annatar" y les guía para que hagan los diecinueve Anillos de Poder. Sólo después de que este misterioso desconocido se vaya y Sauron se ponga el Anillo Único, los elfos se dan cuenta de la verdad. En Los Anillos de Poder, Halbrand ocupa esencialmente el lugar de Annatar, y la frase del villano sobre el "regalo" a Celebrimbor representa un claro guiño a Annatar, cuyo nombre significa "el Señor de los Regalos". Es posible, por tanto, que Halbrand haya ocupado el lugar de Annatar en la historia alternativa de la Tierra Media de Los Anillos de Poder.

Por otro lado, aún quedan dieciséis Anillos de Poder por fabricar, los que se entregarán a los Enanos y a los Hombres. Además, Galadriel ya ha advertido a sus compañeros elfos que Halbrand no es de fiar, y en los momentos finales del episodio 8 de Los Anillos de Poder, Elrond parece haber deducido por qué. Para llevar a cabo su plan, Sauron podría tener que volver a Eregion bajo una apariencia diferente, lo que podría llevar a Annatar en la segunda temporada de Los Anillos del Poder.

¿Ama realmente Sauron a Galadriel?

Uno de los mayores giros de Los Anillos de Poder es la implicación de Sauron y Galadriel como amantes. Tras descubrir el secreto de Halbrand, Galadriel rechaza de plano cualquier posibilidad de romance entre la pareja. Por parte de Sauron, sin embargo, sus sentimientos parecen genuinos. Su oferta de dejar que Galadriel gobierne junto a él como Reina de la Tierra Media no es una mera estratagema, sino una oferta sincera que el Señor Oscuro desea desesperadamente que ella acepte. Sauron no necesita necesariamente que una elfa le ayude a dominar la Tierra Media, así que sólo cabe suponer que sus sentimientos son verdaderos.

¿Qué hará Sauron en Mordor?

La temporada 1 de Los Anillos del Poder termina con la aparición de Sauron en Mordor. Primero tendrá que ajustar cuentas con Adar, a quien se vio por última vez pensando en un nombre para este nuevo reino orco, y establecerse no como "Rey de las Tierras del Sur" sino como el indiscutible Señor de Mordor. Si Los Anillos de Poder tira de la tradición de Tolkien, la segunda temporada también verá los inicios de Barad-dûr -la famosa torre oscura de Sauron en El Señor de los Anillos- y la forja del Anillo Único.