Probablemente ninguna serie italiana encandile más a los espectadores de Televisión Española que El comisario Montalbano pero, desde luego, el grupo mediático lo está intentando. Desde hace algunos meses apuesta por ficciones del país mediterráneo para completar su programación en tardes y noches y ya tiene preparada la próxima. La cadena pública ha comenzado a emitir promociones de Imma Tataranni, el próximo estreno italiano previsto para emitir en La 1.

La serie llegará muy pronto a la parrilla de TVE, que se plantea, en esta ocasión, situar la nueva ficción italiana en el prime time en lugar de en las tardes, como ha ocurrido con los últimos lanzamientos. El pasado 2022 se animó a ocupar las sobremesas del final del verano con Todo puede suceder y, tras un impasse, arrancó el año con Bella Germania, pero cualquiera de las dos quedaron opacadas por el lujo y las intrigas de El paraíso de las señoras, la ficción al estilo de Velvet que ya había pasado por las cadenas autonómicas de la FORTA y que está afianzada en la franja de las 17.oo de La 1.



This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Imma Tataranni: sinopsis y reparto de la nueva serie italiana de RTVE

Imma Tataranni. Fiscal adjunta es una serie de la cadena italiana RAI1 que adapta, libremente, las novelas de Mariolina Venezia. En los libros y su versión audiovisual, Imma es una fiscal adjunta del Ministerio Público de Matera con un carácter entusiasta e incorruptible que busca desenmascarar criminales y maleantes para hacer justicia en su ciudad. Pero la particularidad de sus investigaciones reside en que emplea métodos... poco ortodoxos.

En un guiño a nuestra particular sabuesa nacional Laura Lebrel de Los misterios de Laura, Imma Tataranni tratará de atraparnos con sus difíciles pesquisas en que su memoria prodigiosa jugará un papel importante aunque, en su caso, su agudeza irónica será una de sus características diferenciadoras.

Vanessa Scalera es la actriz encargada de dar vida a Imma, a quien acompañan en el reparto Massimiliano Gallo, Alessio Lapice, Barbara Ronchi, Ester Pantano, Alice Azzariti y Lucia Zotti.

Si la planificación de TVE va según lo previsto, en unas semanas comenzaría a emitir las dos temporadas de la ficción, con 14 capítulos en total. Lo que aún queda por aclarar por parte de la cadena pública es si, finalmente, optará por los huecos del prime time (quizá jueves en lugar de Cover Night o domingo) ya que, por el momento, la desaparición de El paraíso de las señoras no parece una opción, pues apenas estamos viendo episodios de la temporada 2, de las seis de las que consta. Además, RTVE ya adelantó en qué serie confiaría para completar las tardes en el futuro, la recién anunciada Tea Rooms.