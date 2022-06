Judías verdes con alioli Ingredientes: 1 ajo, huevo, 2dl aceite de girasol, sal, 1 chorro de jugo de limón, 500g de judías verdes, 4 huevos Elaboración: Lavar las judías, retiras las hebras y cortar en juliana. Cocer las judías hasta que estén al dente. Dejar enfriar sobre un colador. Cocer los huevos durante diez minutos, refrescar y pelarlos. Pelar el ajo y quitar el germen. Poner en un recipiente el huevo, el aceite, la sal y un chorrito de limón. Emulsionar con la batidora hasta ligar la salsa. Añadir el ajo, el perejil y triturar todo el conjunto. Montar los platos con las judías verdes, las patatas y los huevos. Servir con la salsa alioli.

Judías verdes con berberechos Ingredientes: 250g berberechos frescos, 700g judías verdes, 1 cebolla, 2 ajo, 2 cucharadas aceite de oliva virgen extra, sal, 1dl jerez, 1 cucharada perejil, pimienta Elaboración: Dejar los berberechos en agua con sal unas horas antes de utilizarlos. Lavar judías, quitar las hebras y cortar en juliana. Cocerlas en una olla hasta que estén al dente. Pelar la cebolla y los ajos y picarlos finamente. Pochar lentamente en una sartén con un fondo de aceite de oliva. Salpimentar. Incorporar los berberechos y regar con el vino de jerez. Cocer tapados hasta que se abran las conchas. Añadir las judías verdes cocidas, mezclar y rectificar de sazón. Servir con perejil picado por encima.

Judías verdes con chorizo Ingredientes: 500g judías verdes, 2 patatas, 200g chorizo asturiano, 1 ajo, 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta. Elaboración: Retirar las hebras y cortar en juliana las judías verdes. Pelar y trocear las patatas. Trocear el chorizo. Poner a cocer las judías verdes con las patatas en una olla amplia cubiertas con agua con sal hasta que estén tiernas. Retirar del fuego y escurrir. Calentar una sartén amplia al fuego, incorporar el chorizo, sofreír hasta que pierda toda su grasa, retirar de la sartén y reservar. Limpiar la sartén retirando la grasa del chorizo. Machar un diente de ajo, estofar en una sartén con dos cucharadas de aceite de oliva, incorporar el chorizo y las judías verdes, dejar hacer durante un minuto más, salpimentar y retirar del fuego.

Crema de judías verdes con crujiente de puerros Ingredientes: 800g judías verdes, 250g patatas, 1l agua, 2 ajos, 2 puerros, 1 cebolla, 4cl aceite de oliva virgen extra, sal. Elaboración: Limpiar y cortar en juliana las judías verdes. Pelar y picar la cebolla, uno de los puerros y los ajos. Poner una cazuela con el aceite al fuego y sofreír el ajo, la cebolla, el puerro y las judías verdes durante cinco minutos. Pelar las patatas y cortarlas en rodajas. Añadimos las patatas a la cazuela y cubrirlas con agua. Dejar que hierva durante cuarenta minutos. Triturar con la batidora hasta que quede una crema homogénea. Rectificar el punto de sal. Lavar bien el otro puerro. Cortar la parte blanca en hilos finos. Poner una sartén con aceite al fuego y cuando esté bien caliente, freír los puerros en tandas de poca cantidad. Remover constantemente y sacar a papel de cocina cuando empiecen a dorarse. Añadimos sal. Emplatar la crema de judías y disponer encima el crujiente de puerros.

Crema de gorgonzola con judías verdes Ingredientes: 300g judías verdes redondas, 120g queso gorgonzola, 2.5 dl de leche, 1 ajo y aceite de oliva virgen extra. Elaboración: 1.- Poner un cazo al fuego con la leche y el queso gorgonzola troceado. Mantener a fuego medio removiendo hasta que el queso se deshaga en la leche. Retirar, colar la mezcla y reservar. 2.- Cortar las judías verdes a lo largo en tiras finas. Poner un cazo al fuego con las judías cortadas cubiertas de agua y dejar cocer dos minutos. Retirar y escurrir. 3.- Poner una sartén al fuego con una cucharada de aceite de oliva y un ajo aplastado sin pelar. Dejar al fuego hasta que el aceite se impregne de los aromas del ajo y añadir las judías verdes. Rehogar menos de un minuto y retirar. Montar en plato hondo poniendo una base de crema de gorgonzol y en el centro las judías aliñadas con aceite de oliva.

Judías verdes en ensalada de atún Ingredientes: 500g judías verdes, 8 huevos de codorniz, 2 tomates, 1 cebolleta, sal, 50ml en jugo de limón, 1dl aceite de oliva virgen extra, 4 albahaca, 1 ventresca de atún. Elaboración: Lavar las judías, quitar las hebras y cortarlas en tiras finas. Cocer en agua hirviendo, refrescar con agua fría y poner a escurrir sobre un colador. Cocer los huevos en agua hirviendo durante tres minutos. Dejar enfriar, pelar y reservar. Pelar y quitar las pepitas a los tomates, cortar en dados pequeños. Limpiar y picar finamente la cebolleta. Poner en un recipiente el tomate, la cebolleta, la sal, el zumo de limón, el aceite y mezclar emulsionando bien la vinagreta. Picar finamente la albahaca y escurrir de aceite el atún. Mezclar en una ensaladera las judías, el atún, los huevos de codorniz y la vinagreta. Repartir en los platos, espolvorear con la albahaca y servir.

Ensalada de espinacas, judías verdes y semillas Ingredientes: 250g judías verdes, 100g de espinacas frescas, 100g queso manchego curado, 20g semillas de sésamo, 1 cucharada azúcar, 40ml vinagre balsámico de módena, sal, 1dl aceite de oliva virgen extra Elaboración: Quitar las hebras a las judías verdes, cortar en juliana y cocer al vapor hasta que estén tiernas, reservar. Poner a calentar una sartén con un fondo de aceite. Añadir las semillas, el azúcar, saltear y rociar con el vinagre. Dejar que hierva unos segundos y apartar la sartén del fuego. Mezclar con la sal, el aceite y batir con un tenedor hasta que la mezcla emulsione ligeramente. Lavar y escurrir las hojas de espinaca. Cortar el parmesano en virutas. Montar las ensaladas en los platos con las hojas de espinaca, las judías verdes y el queso. Servir con la vinagreta por encima.

Ensalada de verduras y queso Ingredientes: 300g judías verdes, 2 queso mozzarella, 100g lechugas variadas, 2 tomates, 50g escalonia, 1 ajo, 2 cucharadas vinagre balsámico de módena, 6 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta. Elaboración: Lavar las judías, cortar en juliana fina y cocer en agua hirviendo con sal hasta que estén al dente. escurrir y dejar enfriar. Lavar los tomates, pelar, eliminar las semilla y cortar en dados. Lavar las lechugas variadas y escurrir bien. Preparar la vinagreta, pelar y picar finamente el ajo con la escalonia, salpimentar. Mezclar con el vinagre y el aceite. Reservar. Escurrir bien el queso mozzarella y lonchear. Montar las ensaladas con las judías verdes, las lechugas, los dados de tomate y el queso mozzarella. Servir las ensaladas acompañadas con la vinagreta.

Verduras de temporada guisadas con patatas Ingredientes: 500g patatas, 250g judías verdes, 2 ajo, perejil, pimienta blanca en grano, 200g gambas frescas, 1dl vino blanco, sal Elaboración: Perlar y cortar en dados las patatas. Lavar, quitar las hebras a las judías y trocearlas. Cocer las judías y las patatas en una olla con un fondo de agua hasta que estén blandas. Sazonar. Machar en un mortero los ajos, el perejil y las pimientas, preparar un sofrito con dichos ingredientes y añadir las gambas. Unir a las verduras, dejar cocer unos minutos más y servir con el perejil picado por encima.

Ensalada de verduras con pesto Ingredientes: 80g tomates desecados, 2 ramas perejil, 1 ajo, 20g piñones, 2dl aceite de oliva virgen extra, 50ml vinagre de manzana, 500g judías verdes, 100g espinacas frescas, sal y pimienta. Elaboración: Machar en un mortero el perejil, los piñones y el ajo pelado y sin germen hasta conseguir una pasta homogénea. Incorporar el aceite, salpimentar y añadir los tomates secos troceados. Tapar y reservar. Lavar, pelar y laminar las judías verdes. Ponerlas a cocer en una cazuela al vapor hasta que estén al dente. Salpimentar y reservar calientes. Lavar y secar las espinacas. Montar el plato con las judías calientes, las hojas de ensalada y el pesto.

Judías verdes con piñones Ingredientes: 500g judías verdes, aceite de oliva virgen extra, 1 cebolla, 1 cucharada harina, 50g tocino, 50g jamón serrano, 2 ajos, 30g piñones, 2 huevos, sal, pimienta blanca molida, nuez moscada Elaboración: Limpiar y trocear las judías verdes. En una cazuela echar tres cucharadas de aceite y poner a dorar la cebolla, previamente cortada en juliana. Añadir las judías y rehogar añadiendo una cucharada de harina, cubrir con agua y dejar cocer a fuego suave. Incorporar el tocino y el jamón cortado en tiras. Majar en un mortero el ajo con los piñones y agregar al guiso. Cocer los huevos y añadir las yemas picadas a las judías. Salpimentar, añadir una pizca de nuez moscada y mantener al fuego hasta que las judías estén tiernas. Servir con las claras picadas por ecima.

Judías verdes con pera y piñones Ingredientes: 400g judías verdes redondas, 2 peras, 40g piñones, pimienta rosa, vinagre balsámico, aceite de oliva virgen extra, sal Elaboración:

Escaldar las judías verdes en agua hirviendo con sal y retirar cuando estén tiernas, un par de minutos, que no pierdan el color. Introducir en agua helada con sal para cortar la cocción y esperar a que se enfríen. Una vez frías, saltear con aceite de oliva virgen extra y pimienta rosa y reservarlas. Pelar y cortar la pera en gajos y saltearlos con pimienta rosa. Añadir a las judías. Poner una sartén a fuego bajo y añadir los piñones. Mantener al fuego removiendo continuamente unos 5 minutos o hasta que empiecen a dorarse. Retirar. Preparar la vinagreta mezclando el aceite, el vinagre y la sal. Montar la ensalada con las judías las peras y aderezadas con la vinagreta y los piñones finalmente.

Puré de verduras Maria de Miguel Ingredientes: 100 judías verdes, 2 calabacines, 1 puerro, 2 cucharadas aceite de oliva virgen extra, sal, 2 patatas Elaboración: Lavar bien las verduras. Pelar o raspar las que tengan piel y trocearlas. Cocer la verdura 15 minutos en un cazo con poca agua, un chorrito de aceite de oliva y un poquito de sal. Triturar la verdura ya cocida con la batidora o bien con el pasapurés. Es un crema ideal para introducir a los bebés en los purés. En este caso evitar la sal y utilizar un aceite suave (mejor que no sea virgen extra, para que su sabor sea menos intenso).

Judías verdes estofadas a la crema Ingredientes: 800g judías verdes, 400g costillas de cerdo, 2 chorizos, 1 cebolla, 2 ajos, 2 cucharadas aceite de oliva virgen extra, 50g harina, sal y pimienta Elaboración: Lavar la costilla y los chorizos y ponerlos en una olla con tres litros de agua. Ponerla a cocer a fuego vivo dejando que hierva durante una hora y espumando el caldo de vez en cuando. Quitar las hebras de las judías y cortarlas en trozos. Lavar y reservar en un escurridor. Retirar tres cucharas del caldo y reservar. Poner a cocer las judías con el caldo restante hasta que estén bien tiernas. En un cazo de fondo grueso poner a tostar la harina y agregar el caldo. Remover continuamente y añadir sal. Reservar. Pelar y picar la cebolla y el ajo. Ponerlos a rehogar conjuntamente en una sartén con el aceite y añadir las judías bien escurridas. Por último, agregar la salsa bechamel, remover y dejar cocer cinco minutos más. Servir en una fuente honda con los chorizos partidos en rodajas por encima.

Judías verdes con salsa de sésamo Ingredientes: 300g judías verdes, 2 cucharadas semillas de sésamo, 1 cucharadita azúcar, 1 cucharadita pasta de miso, 2 cucharadas de vino blanco, y sal Elaboración: Poner una cacerola al fuego con un litro y medio de agua con un poco de sal. Cuando empiece a hervir añadir las judías y mantener al fuego tres o cuatro minutos para que queden al dente. Retirar y enfriar las judías en agua con hielo. Poner una sartén a fuego muy bajo. Añadir las semillas de sésamo y con ayuda de una cuchara de madera remover constantemente el sésamo para que se tueste con cuidado de que no se queme. En unos cinco minutos estará tostado. Retirar del fuego y reservar. En un mortero machacar el sésamo tostado. Añadir el azúcar, la sal y la pasta de miso. Seguir machacando y añadir poco a poco el vino blanco. Servir las judías con la salsa, espolvoreadas con un poco de sésamo tostado sin machacar.

Judías verdes con salsa de yogur y soja Ingredientes: 400g judías verdes, 2 cucharadas de salsa de soja, 250ml yogur griego, 1 cucharadita ralladura de limón, 1 cucharadita de azúcar moreno, 50g anacardos, sal y pimienta Elaboración: Lavar, pelar y trocear las judías verdes. Cocerlas en una olla amplia con abundante agua hirviendo con sal hasta que las judías estén tiernas. Escurrir y reservar. En un recipiente mezclar la salsa de soja, la ralladura de limón Y el yogur. Machar ligeramente los anacardos e incorporar a la mezcla de yogur junto con el azúcar. Disponer las judías verdes en los platos de presentación, acompañar con la salsa y espolvorear con los anacardos machados por encima.

Consomé de judías verdes y cabello de ángel Ingredientes: 350g judías verdes, 1 jamón serrano, 2 puerros, 2 zanahorias, 1 patata, 1 rama de perejil, 4 cucharadas de fideos finos de cabello de ángel, 2 cucharadas de almendras, 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, 2l agua, sal, pimienta negra molida Elaboración: Lavar y pelar el puerro, la zanahoria y la patata. Cortar en trozos menudos y poner en la olla con una cucharada de aceite a saltear unos cinco minutos. Cubrir de agua y dejar cocer una hora con el hueso de jamón y perejil en rama. Pasado este tiempo, colar el caldo y, de nuevo, ponerlo en otra olla limpia a cocer. Mientras tanto, pelar y limpiar las judías quitándoles las hebras laterales con un cuchillo pequeño. Cortarla longitudinalmente para dejar en juliana muy fina. A continuación, echarlas al caldo y dejarlas cocer a fuego medio durante veinte minutos. Agregar los fideos a la olla y continuar cociendo al menos veinte minutos más hasta que estén las judías muy tiernas. Picar ligeramente las almendras y ponerlas en una sartén con una cucharada de aceite y una pizca de sal. Saltearlas dos minutos, removiendo con una cuchara de palo hasta que se doren ligeramente. Rectificar el punto de sal y pimienta del caldo y servir bien caliente. Espolvorear de almendras.

Judías verdes al vapor con salsa de tomate Ingredientes: 1kg tomates, 1 cebolla, 1 ajo, 1/2 pimiento rojo, aceite de oliva virgen extra, 1 cucharadita de comino en grano, laurel, tomillo, sal y pimienta, azúcar, 500g judías verdes, 2 patatas Elaboración: Pelar los tomates, eliminar las pepitas y picarlos. Pelar la cebolla y cortarla en juliana. Pelar el ajo, quitar el germen y picarlo. Cortar finamente el pimiento. En una sartén amplia con un fondo de aceite sofreír la cebolla hasta que esté transparente. Añadir el resto de las verduras, los cominos y las hierbas aromáticas. Condimentar con sal, pimienta y azúcar. Dejar que la salsa se haga tapada y, a fuego lento, hasta que se haya evaporado todo el agua. Lavar, retirar las hebras y cortar las judías verdes en juliana. Pelar la patatas, lavar y trocear. Poner a cocer en una olla hasta que estén al dente. Salpimentar, apartar y escurrir las judías verdes. Repartir en los platos con la salsa de tomate por encima. Servir.

Judías verdes con vinagreta de almendras Ingredientes: 500g judías, 2dl, aceite de oliva virgen extra, 3 cucharadas de almendras, 1 cucharada azúcar, 75ml vinagre balsámico de módena, 100g queso parmesano, 50g brotes tiernos de ensalada, sal y pimienta Elaboración: Retirar las hebras de las judías verdes y cortar en dos transversalmente. Lavar las judías y disponer a cocer en una olla amplia cubiertas con agua con sal hasta que estén al dente. Retirar del fuego y reservar. Calentar la mitad del aceite en una sartén, incorporar la almendra, freír y añadir el azúcar y el vinagre. Retirar del fuego y tapar. Añadir el resto del aceite, salpimentar. Sacar lascas del queso parmesano. Lavar y escurrir bien los brotes tiernos de ensalada. Montar las ensaladas con las judías verdes, las hojas de canónigos y regar con la vinagreta de almendras. Servir decoradas con las lascas del queso parmesano.

Judías verdes con vinagreta caliente Ingredientes: 500g judías verdes, 3 patatas, 2 ajos, 75ml aceite de oliva virgen, 4 cucharadas vinagreta balsámico de módena, 50g jamón serrano, sal y pimienta Elaboración: Pelar y cortar las judías verdes en juliana fina. Pelar y trocear ligeramente las patatas. Calentar una olla de cocer al vapor con abundante agua con sal. Cuando hierva disponer las verduras sobre la rejilla y dejar hacer hasta que estén tiernas. Retirar del vapor, escurrir y reservar calientes. Pelar y picar los ajos. Calentar una sartén con el aceite de oliva, dorar los ajos e incorporar el jamón picado. Saltear, incorporar una cucharada de vinagre de Módena y retirar del fuego. Servir las judías verdes en los platos de presentación y acompañar con la vinagreta caliente.

