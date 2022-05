Ensalada de pepino con helado de queso Ingredientes: hierbabuena, 30g semillas de mostaza blanca, 1dl de vinagre de vino blanco, eneldo fresco, 0.75dl de leche, 0.25dl de nata líquida, 50g de queso mascarpone, 15g de azúcar, limón, 1/2 cucharadita de sal, 4 pepinos. Elaboración 1.- Poner un cazo al fuego con la leche y la nata. Dejar al fuego hasta que hierva. Retirar y añadir el azúcar y el queso mascarpone. Mezclar bien. Poner en un bol y meter al congelador. Batir con un tenedor la mezcla cada 30 minutos para obtener un helado de textura cremosa. 2.- Cortar los pepinos en rodajas de 1 o 2 mm. Poner un cazo al fuego con dos dl agua. Cuando hierva el agua retirar el cazo del fuego y añadir un dl de vinagre de vino blanco, media cucharadita de sal, un puñado de hojas de hierbabuena y los pepinos en rodajas. Dejar reposar en la nevera una hora. 3.- Escurrir los pepinos. Picar un poco de eneldo. Disponer en un plato las rodajas de pepino en círculos concéntricos, encima una quenelle de helado y ralladura de limón por encima. Decorar con hojas de eneldo.

Crema fría de calabaza amarilla Ingredientes: 800g de calabaza, 1 puerro, 1 zanahora, 1 cebolla roja, 4 cucharadas de aceite de oliva, 1/2l de agua, sal y pimienta negra Elaboración: 1.- Limpiar y cortar el puerro y la zanahoria en trozos. Pelar y picar la cebolla. Pelar y cortar en trozos la calabaza amarilla. 2.- Poner una cazuela al fuego con cuatro cucharadas de aceite de oliva y todas las verduras preparadas. Rehogar a fuego medio hasta que se ablanden las verduras. Salpimentar y añadir una cucharadita de cúrcuma. Remover un minuto. 3.- Añadir 5 dl de agua a la cazuela. Dejar cocer 20 minutos. Retirar, rectificar de sal y pasar por la batidora hasta obtener una crema homogénea. Servir decorando con flores comestibles y verduras en dados.

Sorbete de pepino y hierbabuena Ingredientes: 400g de pepinos, 150g de azúcar, 1,5dl de agua, hierbabuena, ginebra Elaboración: 1.- Poner un cazo al fuego 1,5 dl de agua, y 150 g de azúcar. Mantener al fuego hasta que el agua hierva y el azúcar se haya disuelto. Retirar del fuego y añadir a continuación las hojas de hierbabuena picadas. 2.- Cortar los pepinos en trozos y triturar. Añadir el jarabe de hierbabuena una vez se haya enfriado a los pepinos triturados y mezclar bien. 3.- Extender la mezcla sobre bandeja metálica y meter al frigorífico. Ir removiendo la mezcla cada 20 minutos para romper los cristales de hielo que se vayan formando y adquiera una textura suave de sorbete. Servir acompañado de un poco de ginebra por encima.

Ensaladilla con huevas de mújol Ingredientes: 500g patatas, 4 zanahorias, 2 huevos, 20 aceitunas negras, 2 cucharadas de guisantes cocidos, 4 cucharadas de mayonesa, perejil fresco, 20g huevas de mújol y sal Elaboración: 1- Pelar las patatas y las zanahorias y cortar en rodajas con mandolina. Poner una olla al fuego con las patatas y las zanahorias con abundante agua y un poco de sal. Dejar cocer entre veinte y veinticinco minutos para que queden blandas sin llegar a deshacerse. Retirar y escurrir. 2.- Poner un cazo al fuego con dos huevos y agua. Dejar cocer diez minutos, retirar. Una vez templados, pelar y picar. 3.- Escurrir las aceitunas y picarlas. Desmigar el atún. Montar por capas primero una capa de patatas, un poco de mayonesa encima, una capa de zanahorias, mayonesa, guisantes cocidos, huevos, mayonesa y terminar decorando con perejil picado y huevas de mújol.

Crema fría espárrago verde y calabacín Ingredientes: 1 manojo de espárragos verdes, 1/2 cebolleta, sal y pimienta, 3 cucharadas de aceite de oliva, 5dl de caldo de verduras, 4 calabacines redondos. Elaboración: 1- Cortar los calabacines en horizontal a dos tercios de altura. Vaciar la pulpa y reservar el calabacín vaciado y su pulpa. Pelar y picar media cebolleta. Limpiar y cortar en rodajas los espárragos. 2.- Poner una cazuela al fuego con 3 cucharadas de aceite de oliva y la cebolla picada. Rehogar cuatro minutos y añadir los espárragos y la pulpa de calabacín. Salpimentar y dejar a fuego medio cinco minutos más. 3.- Añadir el caldo de verduras y mantener a fuego medio veinte minutos. Retirar del fuego y triturar con batidora. Servir la crema dentro de los calabacines vaciados y decorar con rodajas de espárragos.

Tostas verdes Ingredientes: 250g de garbanzos cocidos en conserva, 1/2 limón, 1 cucharada tahini, 1 cebolleta, 1/2 ajo, 10g edamame, sal y pimienta, aceite de oliva virgen extra, 4 rebanadas de pan, 2 aguacates. Elaboración: 1.- Poner en vaso de batidora los garbanzos cocidos, medio dl de aceite de oliva virgen, el zumo de medio limón, medio ajo pelado, una cucharada de salsa tahini y un poco de sal y pimienta. Triturar con batidora para obtener un humus espeso. 2.- Untar con la crema las rebanadas de pan. Poner un cazo al fuego con el edamame cubierto de agua y dejar cocer hasta que quede tierno. 3.- Limpiar y cortar en rodajas la cebolleta. Pelar y cortar en rodajas el aguacate. Montar sobre cada rebanada con hummus el aguacate, edamame, cebolleta y cilantro y aliñar con sal y pimienta y aceite de oliva.

Pimientos rellenos de bechamel de verduras Ingredientes: 1 calabacín, 1 cebolleta, 1 cucharada de harina, 3dl leche, 10g de mantequilla, sal y pimienta, 6 pimientos, aceite de oliva Elaboración: 1- Precalentar el horno a 180ºC. Picar 2 pimientos, un calabacín pequeño y 1 cebolleta. Poner una sartén grande al fuego con una cucharada de aceite de oliva y los dos pimientos, el calabacín y la cebolleta picada. Rehogar 3 ó 4 minutos. 2.- Poner otra sartén al fuego con la mantequilla y la harina. Remover durante 30 segundos la harina y añadir la leche. Salpimentar y remover hasta que espese. Añadir las verduras del paso anterior. Retirar. Debe quedar una bechamel muy ligera. 3- Cortar la parte del pedúnculo del resto de los pimientos de manera que el pimiento sirva para contener la crema de verdura. Pintar con aceite de oliva los pimientos, rellenarlos con la bechamel de verduras y meter al horno precalentado 15 minutos. Servir caliente.

Ensalada de zanahorias picante Ingredientes: 800g zanahorias, 1 cucharada de sal, 2 cucharaditas de pimentón ahumado, 1 cucharada de azúcar granulado, 4 ajos, pimienta de cayena, 1 cucharadita de cilantro fresco, pimienta negra, vinagre y 1dl de aceite de oliva. Elaboración: 1- Lavar, pelar y cortar las zanahorias en juliana. Poner en un bol grande 1 cucharada de sal, dos cucharaditas de pimentón ahumado, 1 cucharada de azúcar granulada, cuatro ajos pelados y picados y un poco de pimienta de cayena.. Añadir las zanahorias cortadas y remover bien. Dejar reposar veinte minutos. 2.- Pelar y cortar la cebolla. Poner una sartén al fuego con unas gotas de aceite de oliva y la cebolla. Mantener a fuego medio bajo hasta que la cebolla empiece a dorarse. Añadir la cebolla al bol con las zanahorias. 3.- Poner un cazo al fuego con un dl de aceite de oliva. Cuando el aceite esté bien caliente verterlo sobre las zanahorias y remover. Añadir una cucharada de cilantro picado. Se puede servir de inmediato pero está mejor si lo dejamos reposar en la nevera unas horas.

Ensalada japonesa de espinacas Ingredientes: 0.5dl salsa de soja baja en sodio, agua, sal kosher, 80g semillas de sésamo, 0.5dl vinagre de arroz sin sazonar, 700g de espinacas congeladas, 3 cucharadas mirín Elaboración: 1. Poner una olla grande al fuego con abundante agua, sal y las espinacas congeladas. Dejar cocer 5 minutos y retirar las espinacas del fuego. Escurrir con colador. 2. Poner un sartén a fuego medio con las semillas de sésamo . Calentar sin dejar de remover hasta que se empiecen a tostar. Poner las semillas de sésamo en bolsa de plástico con cierre y aplastar con un rodillo. 3. Escurrir de nuevo las espinacas apretándolas con las manos para eliminar la mayor cantidad de humedad posible. Mezclar en un bol grande la salsa de soja, el mirin y el vinagre de arroz. Añadir el sésamo. Añadir las espinacas escurridas y deshacer los posibles grumos de espinacas con las manos. Servir a temperatura ambiente.

Falso pastel de carne (Vegano) Ingredientes: 400g champiñones, 3 zanahorias, 1 ajo, 1 cebolla, 100g salsa de tomate, 2 cucharadas mostazo en grano, 2dl vino tinto, 1 cucharadita de tomillo, 200g lentejas cocinadas en conserva, 800g patatas, 1dl leche de almendras, aceite de oliva y sal y pimiento Elaboración: 1.- Pelar y picar la cebolla, ajo, puerro y zanahoria. Limpiar y cortar en cuartos los champiñones. Poner una cazuela al fuego con un chorro de aceite de oliva y todas las verduras preparadas. 2.- Pochar a fuego medio cinco minutos. Añadir el vino tinto, las lentejas, la mostaza, el tomate y un poco de tomillo. Dejar a fuego medio hasta que se consuma el vino. 3.- Poner una cazuela al fuego con las patatas cubiertas de agua y un poco de sal. Cocer las patatas 25 minutos. Retirar dejar templar y pelar. En un bol poner las patatas cocidas, salpimentar y aplastar con tenedor al tiempo que vamos añadiendo la leche de almendras hasta obtener un puré homogéneo. Extender el puré sobre la mezcla de verduras y lentejas. Espolvorear por encima con nueces picadas y gratinar en el horno.

Sopa helada de espinacas con aguacate Ingredientes: 150g espinacas, 1/2 cebolla, 1 aguacate, 2.5dl leche, 1/2 lima, 1 yogur natural, sal y pimienta, 1 cucharadita de salsa perrins, aceite de oliva virgen extra Elaboración: 1.- Pelar y cortar la cebolla en rodajas. Poner una olla al fuego con un poco de aceite de oliva y la cebolla cortada. Dejar pochar hasta que la cebolla esté transparente. Añadir las espinacas y dejar hasta que se ablanden las hojas. 2.- Añadir a la olla dos dl y medio de agua y otro tanto de leche y un poco de sal y pimienta. Tapar la olla y dejar cocer quince minutos. Retirar pasar por la batidora y dejar enfriar. 3.- Pelar y cortar el aguacate en trozos. Rociar el aguacate con zumo de lima. Añadir a la olla el aguacate, el yogur y una cucharada de salsa Perrins. Pasar de nuevo por la batidora y dejar en el frigorífico hasta que esté bien fría.

Plantacion de zanahorias baby en puré Ingredientes: 4 chirivías, 1 anís estrellado, 0.5dl de nata líquida, 1 manojo de zanahorias baby, 2 cucharadas de salsa de soja, 1 cucharada de miel, 1 cucharadita de vinagre de vino blanco, 0.5dl de zumo de naranja, 20g de mantequilla, sal y pimienta Elaboración: 1.- Precalentar el horno a 180º. Lavar y secar las chirivías. Pintar con aceite de oliva. Envolver las chirivías en papel de hornear y después en papel de aluminio. Meter al horno precalentado durante 30 minutos. Retirar y dejar templar. 2.- Quitar la piel a las chirivías asadas. Poner un cazo al fuego con la nata líquida y una estrella de anís. Mantener a fuego lento cinco minutos, retirar el anís y añadir las chirivías asadas sin la piel. Dejar cocer un minuto. Rectificar de sal. Poner en vaso de batidora y triturar. Reservar. 3.- Poner una sartén al fuego con la mantequilla y las zanahorias enteras, lavadas y secadas. Mantener a fuego lento cinco minutos antes de añadir la salsa de soja, la miel, el vinagre y el zumo de naranja. Mantener a fuego lento hasta que las zanahorias queden glaseadas. Servir las zanahorias sobre el puré de chirivías.

Ensalada de patatas y yogur con hierbas aromáticas Ingredientes: 600g de patatas, mejorana, perejil fresco, cebollino fresco, 1/2 ajo, 1 yogur griego natural, 1 manojo de cebolleta china, sal y pimienta. Elaboración: 1.- Pelar el medio ajo. Poner en vaso de batidora el ajo y 0,5 dl de aceite de oliva y triturar con batidora. Añadir el yogur griego y un poco de sal y pimienta y batir de nuevo ligeramente. Reservar. 2.- Poner una olla al fuego con las patatas cubiertas de agua y un poco de sal. Mantener hirviendo 25 minutos o hasta que las patatas estén blandas pero no deshechas. Pelar, cortar en dados grandes y reservar. 3.- Limpiar y cortar en aros la cebolleta china. Picar todas las hierbas aromáticas. Mezclar la patata con la cebolleta y añadir la salsa de yogur y ajo. Finalmente espolvorear por encima las hierbas aromáticas picadas.

Ensalada de pepino con vinagreta dulce de jengibre y cilantro Ingredientes: 4 pepinos, 1 cucharadita de miel, 10g jengibre fresco, 1 lima, 1 limón, 1 cucharada de salsa de soja, pimienta negra, cilantro fersco, mejorana, aceite de oliva virgen extra, y 1 cucharada de sésamo negro. Elaboración: 1.- Hacer zumo y rallar la lima y el limón. Picar el cilantro y la mejorana. 2.- Pelar y picar una cucharadita de jengibre fresco. Poner en un bol el jengibre y las ralladuras de lima y limón. El cilantro y la mejorana y la salsa de soja, un poco de pimienta negra y la miel y batir. A continuación ir añadiendo a chorro fino el aceite de oliva sin dejar de batir. 3.- Cortar el pepino con mandolina a lo largo en láminas. Poner el pepino cortado en un bol y rociar con la mezcla preparada en el paso 2. Dejar reposar en la nevera 15 minutos antes de servir. A la hora de servir espolvorear el sésamo negro por encima.

Habas con yogur y mantequilla de chile rojo Ingredientes: 500g de habas, 50g mantequilla, 1 chile rojo, 2 tarrinas de yogur griego y hierbabuena fresca Elaboración: 1.- Poner una cazuela al fuego con las habas cubiertas de agua y un poco de sal. Dejar cocer hasta que las habas estén tiernas. Retirar del fuego, escurrir y reservar. 2.- Poner una cazuela al fuego con la mantequilla y el chile rojo picado. Añadir las habas y rehogar dos minutos. 3.- Batir ligeramente los yogures. Servir las habas con su mantequilla sobre el yogur batido y decorar con unas hojas de hierbabuena.

Crema de guisantes pablo sarabia Ingredientes: 500g guisantes frescos, 1 patata, 1 vaso de caldo de verduras, 1 cucharada de azúcar, 4 jamón serrano en lonchas, 1 huevo, aceite de oliva, sal, pimienta negra y pimienta blanca Elaboración: Pelar y cortar la patata. Rehogar en un poco de aceite con sal y una pizca de pimienta blanca y negra durante 15 minutos a fuego suave. Añadir los guisantes y la cucharada de azúcar. A continuación, agregar también un valso de caldo y dejar cocer durante 15 minutos (no más, para que no pierda el color verde). Salpimentar al gusto y triturar. Si la crema queda muy espesa puedes agregarle un poco de leche o nata. Después, calentar el jamón envuelto en papel de cocina, durante 30 segundos en el microondas, para que quede crujiente y sin grasa. Presentar la crema en el plato y decorar con el jamón desmigado o troceado y un poco de huevo duro picado. Servir a temperatura ambiente. Se pueden utilizar guisantes frescos o congelados.

Rollitos de judías verdes Patricia Gallego Ingredientes: judías verdes, jamón serrano y zanahoria Elaboración: Lavar bien las judias y cocerlas 5 minutos con el fin de dejarlas al dente. Cortarlas en tiritas muy finas Enrollarlas en ramitos con una loncha de jamón serrano Servir con zanahorias en tiras.

Pipirrana con salmorejo pablo sarabia Ingredientes: 50g de aceitunas negras, 1 pimiento verde, 100g pimientos del piquillo, 1 vaso salmorejo, 200g tofu, 2 tomates, tomates cherry, 1/2 vasito de vinagre de jerez, 1 vasito de aceite de oliva, 200g arroz negro, 100g tortita de trigo, 1 pimiento rojo, 1 pimiento amarillo, 50g aceitunas negras, 1 aguacate, 8 ajetes, albahaca, 1 cebolla, 1 cucharadita de comino molido, hierbabuena, 200g de lombarda, 2 pepinos, perejil, 50g alfalfa Elaboración: Cortar las hortalizas, las aceitunas, el pimiento de piquillo y el aguacate en trozos pequeños, junto con las hierbas. Mezclar todos los ingredientes, salpimentar y reservar en la nevera. Poner la base de salmorejo en un plato. Colocar con un molde el arroz negro cocido, la pipirrana, las láminas de tofu, la lombarda y los brotes de alfalfa. Decorar con las tortitas de trigo y los tomates cherry.

Pastel de espinacas con salsa roquefort pablo sarabia Ingredientes: 300g espinacas, 200g almendras tostadas, 2 vasos de nata líquida, 1 cucharadita de vinagre de manzana, 200g de tofu, sal, 100g de queso de roquefort, pimienta, nuez moscada, 6 huevos, 50g germen de trigo Elaboración: Mezclar todos los ingredientes del pastes con una batidora y volcar la masa en un molde de horno untado de aceite de oliva. Introducir en el horno al baño maría a unos 200º durante 35 minutos. Para la salsa, reducir un poco la nata líquida con el vinagre. Añadir roquefort a la reducción de nata sin dejar de remover con una varilla hasta que se haya deshecho el queso. Finalmente salpimentar al gusto y decorar con verduras ralladas.

Pimiento italiano relleno de verduras Ingredientes: 4 pimientos verdes italianos, 100g arroz blanco de grano largo, 1 cebolla, 1 zanahoria, 1/2 calabacines, 1.5 dl tomate frito casero, aceite de oliva virgen extra y sal y pimienta Elaboración: 1.- Poner una cazuela al fuego con 100 g de arroz, un poco de sal y el doble de volumen de agua que de arroz. Cocer 20 minutos. Retirar y dejar enfriar. 2.- Pelar y picar la cebolla, zanahoria y calabacín. Poner una cazuela al fuego con 4 cucharadas de aceite de oliva las verduras por tiempos. Primero la cebolla, un poco después la zanahoria, el calabacín. Cuando esté todo pochado añadir el arroz cocido y salpimentar. 3.- Cortar los pimientos por la parte del pedúnculo para que podamos quitar las semillas y rellenar con la mezcla de arroz y verduras.

Pencas de acelgas rebozadas Ingredientes: 6 acelgas, 2 huevos, aceite de oliva, 1 yogurt griego natural, 30g nueces peladas, hierbas aromáticas, sal y pimienta. Elaboración:

Coliflor asada al microondas Ingredientes: 1 coliflor, 2 huevos, eneldo fresco, cúrcuma en polvo, aceite de oliva virgen extra, 1/2 limón, sal y pimienta Elaboración: 1.- Envolver la coliflor con film transparente con varias capas y apretando para que quede bien cerrada. Meter en el microondas a la máxima potencia la coliflor durante 12 minutos. Retirar y dejar templar. 2.- Poner en vaso de batidora los huevos, sal y pimienta unas gotas de zumo de limón. Emulsionar con la batidora. Añadir a la mayonesa obtenida eneldo picado y la cúrcuma en polvo. 3.- Quitar el film que recubre la coliflor y cortarla en rodajas. Salpimentarlas. Poner una plancha grande al fuego con unas gotas de aceite de oliva y asar en la plancha hasta que la coliflor empiece a dorarse.

Espárragos en mantequilla de miso Ingredientes: 600g de espárragos blancos en conserva, cebollino fresco, 10g miso blanco 60g mantequilla Elaboración: 1.- Poner una sartén al fuego con la mantequilla y el miso. Mantener con el fuego al mínimo removiendo hasta que se deshaga la mantequilla y se disuelva el miso. 2.- Abrir una lata de espárragos y escurrir el líquido. reservándolo. Poner los espárragos en la sartén a fuego bajo y mantener cinco minutos. Retirar los espárragos de la sartén. 3.- Añadir 1 dl del líquido de espárragos reservados y mantener a fuego medio hasta que se evapore gran parte y emulsione con la mantequilla y el miso. Servir los espárragos con la salsa emulsionada y decorar con cebollino picado fino.

Ensalada Waldorf Ingredientes: 2 cogollos de lechuga, 3 tallos de apio, 3 manzanas granny smith, 80g nueces, 80g pasas sultanas, 2 cucharadas de mayonesa Elaboración: 1.- Poner una sartén a fuego bajo con las nueces y tostar ligeramente. Dejar que se enfríen y picar en trozos grandes. 2.- Cortar las manzanas en bastones. Limpiar y cortar el apio en trozos pequeños. Separar y lavar las hojas del cogollo. 3.- Poner en un bol el apio, la manzana, la mitad de las nueces y las uvas pasas. Añadir la mayonesa y mezclar bien. Servir la ensalada sobre las hojas de cogollo de lechuga.

Rollitos vietnamitas Ingredientes: 12 papel de arroz, 1 zanahoria, 1 puerro, 100g repollo, 1 tallo de apio, 0.5 dl de salsa de soja, 1 limón, cebollino fresco, 1/2 cucharadita de miel. Elaboración: 1.- Cortar en bastones la zanahoria, el apio y el nabo. Cortar en tiras el repollo y el puerro. Poner una sartén al fuego con un chorro de aceite de oliva. Añadir el puerro y mantener a fuego medio hasta que el puerro se empiece a dorar. Retirar el papel absorbente. 2.- Sumergir el papel de arroz en agua fría unos segundos y colocarlo sobre un paño limpio y húmedo. Poner las verduras cortadas sobre el papel de arroz y envolver formando un rollito apretado. 3.- Picar finamente cebollino. Hacer zumo de medio limón y rallar su piel. Poner en un bol medio decilitro de agua, medio decilitro de salsa de soja, el zumo de limón, media cucharadita de miel, y el cebollino picado y la ralladura de limón. Servir los rollitos con la salsa preparada.

Huevos en tomate Angélica Heras_HF Ingredientes: tomates cherry, huevos de codorniz, albahaca, sal maldón, pimienta blanca molida, aceite balsámico Elaboración: Cortar los tomates y vaciarlos con ayuda de una cuchara muy pequeña. Cascar los huevos de codorniz con un cuchillo muy afilado. Luego introducirlos, crudos, dentro de los tomates. Poner el microondas con el mínimo de potencia y meter los tomates durante unos segundos hasta que cuajen las claras. También se pueden poner en una sartén a fuego medio y dejar que cuajen (es más seguro para que no se pasen de cocción). Para que los tomates no rueden, hacerles un pequeño corte en la base. Presentar cada uno con su huevo en una bandeja o plato alargado y decorarlos con una hoja de albahaca, un poco de sal maldon y un toque de pimienta.

Maíz líquido con foie Ingredientes: maíz en conserva, foie de pato, 500ml nata, 25ml de vinagre balsámico de módena, 100g azúcar, cebollino, sal Elaboración: Poner en un cazo al fuego la nata líquida y el maíz con su líquido. Añadir sal y cocer durante cinco minutos a fuego medio. Colar el resultado, agregar después el foie y triturar hasta lograr una crema líquida. En otro recipiente, calentar el vinagre con el azúcar hasta que espese. Para servir, verter primero un hilo de caramelo de vinagre alrededor de las paredes del vaso. Luego, añadir la crema y, si se desea, adornar con algunos taquitos de foie que previamente hayamos reservado.

Fuente de crudités Getty Images Ingredientes: apio, limón, rabanitos, zanahorias baby Elaboración: Lavar y pelar las zanahorias y los rabanitos, cuidando de no quitar la piel por completo. Resérvalos en un cuenco con agua helada. Retirar las hebras de apio hasta dejarlo limpio y cortarlo en bastones de diez centímetros. Colocar las verduritas en un cuenco. Exprimir el limón y rociarlas al gusto. Se pueden servir con salsa de yogur.

Tartaletas caprese P. ZULOAGA / I. SENTMENAT Ingredientes: albahaca, pimienta negra molida, 12g queso mozzarella, sal maldón, 4 tartaletas, 16 tomates cherry, aceite de oliva. Elaboración: Lavar los tomates y secarlos bien. Escurrimos las bolitas de mozzarella. Rellenamos con estos dos ingredientes las tartaletas. Utilizaremos cuatro tomatitos y tres bolitas de mozzarella por comensal. Salpimentamos y rociamos con unas gotas de aceite virgen y decoramos con las hojas de albahaca fresca previamente lavada y seca.

Gazpacho en gelatina P. ZULOAGA / I. SENTMENAT Ingredientes: 1 envase de gazpacho, 1 paquete de gelatina neutra, perejil y hojas de albahaca Elaboración: Mezclar la gelatina en sobre con el gazpacho preparado. También se puede utilizar gelatina en láminas, las cuales hay que reblandecer en agua caliente para utilizar. Verter la mezcla en una fuente cuadrada de 2 cm de alto. Dejarla enfriar en la nevera de 3 a 4 horas y cortarla en daditos. Preparar una infusión con hojas de albahaca, granizarla y presentarla en cucharitas dispuestas sobre cuencos individuales. Por último, adornar con hojas de perejil fresco.

