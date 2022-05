Todos queremos mantener una dieta equilibrada y saludable, pero todos tenemos nuestro talón de Aquiles, y para los amantes del dulce, este se presenta en los postres. La gran cantidad de azúcar que se presenta en muchos de ellos es un riesgo no solo para nuestro objetivo de peso sino también para la salud. Cada vez somos conscientes del daño que el exceso de azúcar hace en nuestro organismo, siendo uno de los peores riesgos desarrollar una diabetes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a los adultos que estén en su peso reducir el consumo de azúcar al 5% de la ingesta calórica diaria, lo que equivale a unos 25 gramos al día. Esto descarta por completo muchos de los postres que más nos llaman la atención. Por ello la innovación en la cocina ha remado a nuestro favor y ha creado alternativas deliciosas para poder disfrutar de estos pequeños pecados de vez en cuando sin generar ningún riesgo a nuestra salud.

Si eres un amante del dulce pero quieres mantener una dieta saludable o estás siguiendo los consejos para perder peso y quieres reducir tu consumo de azúcar, revisa esta selección de recetas de postres sin azúcar añadido, aptos también para diabéticos.

Tarta de moras y arándanos

Ingredientes: 100g de almendras, 100g de avellanas, sal, 3 cucharadas de aceite de coco, 1 cucharadita de harina de avena, 200g de arándanos, 200g de moras, 1,5 dl de leche de coco, 3g de agar agar y 2 cucharadas de jarabe de arce.

Elaboración

Poner en una picadora las avellanas y las almendras. Picar todo. Mezclar el resultado con tres cucharadas de aceite de coco virgen, una cucharadita de avena en polvo y una pizca de sal. Mezclar hasta obtener una masa pegajosa. Forrar un molde circular cubriendo la base y formando un borde de 2 cm de altura. Meter al frigorífico.

Poner en vaso de batidora los arándanos y las moras, 1,5 dl de leche de coco, el agar agar y el jarabe de arce. Triturar con la batidora.

Poner la mezcla resultante en una cazuela y calentar a fuego medio sin dejar de remover hasta que empiece a hervir. Retirar del fuego y seguir removiendo. Una vez templada la mezcla verter sobre el molde preparado y dejar en el frigorífico cuatro horas.

Servir decorando con arándanos y moras.

Crumble de membrillos

Ingredientes: 180g de harina de avena, 25g de almendras, 25g de avellanas, 2dl de zumo de manzana, 2 cucharadas de miel, 75g de mantequilla,

Elaboración

Precalentar el horno a 180º. Pelar y trocear los membrillos en trozos de unos 4 cm. Poner una cazuela al fuego con los membrillos, el zumo de manzana y dos cucharadas de miel. Mantener a fuego lento con la cazuela tapada durante 30 minutos. Retirar y escurrir.

Poner os membrillos en cuatro moldes individuales aptos para el horno, de unos 6 cm de alto.

En un bol poner la avena y las almendras y avellanas, muy picadas. Añadir la mantequilla y mezclar frotando con las yemas de los dedos hasta obtener una textura arenosa. Extender la mezcla resultante sobre los membrillos y meter al horno unos 20 minutos, hasta que se dore y endurezca la superficie.

Tarta appleberry

Ingredientes: 1 lámina de masa de hojaldre, 4 manzanas Granny Smith, 200g de frutos rojos variados, 1 naranja, 90g de sirope de ágave, 1 cucharada de harina.

Elaboración:

Precalentar el horno a 180º. Embadurnar un molde circular para horno con mantequilla y espolvorear con harina de trigo. Forrar con la lámina de masa hojaldre y meter al horno precalentado hasta que empiece a tomar color. Retirar y reservar.

Hacer zumo de una naranja y rallar su piel. Pelar y cortar las manzanas en gajos. Poner una cazuela al fuego con las manzanas, 90g de sirope de ágave y el zumo de naranja y su ralladura. Dejar cocer a fuego lento hasta que se consuma el zumo. Retirar.

Poner las manzanas en el molde sobre la masa horneada y encima los frutos rojos decorado al gusto. Mantener en el horno otros cinco minutos y retirar.

Higos con almendras y miel en camisa de pasta filo

Ingredientes: 4 higos, 4 hojas de pasta filo, 2 cucharadas de almendras picadas, 4 cucharaditas de miel, 15g de mantequilla.

Elaboración:

Precalentar el horno a 180º. Lavar los higos y hacer dos cortes en forma de cruz en cada higo por la parte de arriba.

Rellenar los higos por los cortes realizados con las almendras y un poco de miel.

Cortar la pasta filo en láminas de 10 cm de ancho. Pintar con un poco de mantequilla derretida. Enrollar los higos con la pasta filo de manera que quede un cilindro abierto por el que se vean lo higos. Meter al horno precalentado hasta que la pasta filo se dore.

Servir decorando al gusto.

Tarta de chocolate sin azúcar

Ingredientes: 4 huevos, 1 cucharada de stevia, 200g chocolate negro, 200g de mantequilla, 100g de almendra molida, cacao puro en polvo.

Elaboración:

Untar un molde para horno desmoldable con mantequilla. Espolvorear las paredes del molde con cacao en polvo.

Poner un cazo al baño maría con el chocolate en trozos y la mantequilla. Mantener hasta que se derritan ambos ingredientes. Remover hasta integrar. Reservar.

Precalentar el horno a 180º.

Separar las yemas de las claras y poner en dos boles diferentes. Con ayuda de varillas batir las claras hasta que empiecen a montarse. Añadir poco a poco la stevia líquida sin dejar de batir hasta que las claras queden montadas firmemente. Batir igualmente las yemas hasta que blanqueen y la almendra molida y seguir batiendo hasta que se integre en la mezcla.

Añadir a las yemas el chocolate y la mantequilla derretidos, mezclar e incorporar a la mezcla las claras montadas. Integrar las claras en la mezcla con movimientos suaves y envolventes para que no se desinflen mucho.

Poner la mezcla dentro del molde y éste en el horno precalentado. Mantener en el horno 30 minutos. Retirar del horno y dejar enfriar la tarta en sitio fresco durante cuatro horas. Desmoldar entonces y espolvorear con cacao en polvo.

Pudin de arroz con merengue

Ingredientes: 140g de arroz blanco de grano largo, 2,5 dl de leche entera, 1 rama de canela, 1,5g de stevia en polvo, 1/4 cucharadita de sal, 2 cucharadas de zumo de limón, 3 claras de huevo y 2 cucharadas de stevia líquida

Elaboración:

Poner una cazuela al fuego con la leche, 1,5g de stevia en polvo, el arroz, 1/4 cucharadita de sal y la rama de canela. Dejar cocer 15 minutos y retirar del fuego. Retirar la rama de canela. Poner en fuente de horno con una superficie aproximada de 20 x 20 cm.

Poner en un bol las claras de huevo y montar con varillas añadiendo dos cucharadas soperas de stevia líquida poco a poco y dos cucharadas de zumo de limón sin dejar de batir hasta obtener un merengue firme.

Extender el merengue en la fuente sobre la superficie del arroz.

Encender el gratinador del horno y meter la fuente. Dejar gratinar hasta que empiece a dorarse el merengue.

Flan de guayaba

Ingredientes: 12,8ml de edulcorante líquido, 4 guayabas, 200g de queso crema, 5 huevos, 200g de luche condensada, 2dl de leche entera.

Elaboración:

Poner en un vaso de batidora las guayabas sin su piel, 4,8ml de edulcorante líquido y cinco huevos. Triturar con batidora y colar para eliminar las semillas de la guayaba.

Volver a poner en vaso de batidora y añadir el queso crema, la leche condensada y la leche entera. Mezclar todo.

Precalentar el horno a 180º.

Poner una sartén al fuego con 8ml de edulcorante líquido y dos cucharada de agua y mantener hasta que se forme un caramelo. Repartir en 4 flaneras. Rellenar cada flanera con la mezcla preparada anteriormente. Tapar con papel de aluminio y poner en bandeja de horno con dos dedos de agua. Mantener 45 minutos. Retirar y desmoldar.

Peras en gelatina de regaliz y leche de anacardos

Ingredientes: 4 peras de conferencia, 1 bolsa de té de regaliz, 9,6ml de edulcorante líquido, 1/2 cucharadita de canela en polvo, 4 láminas de gelatina neutra

Elaboración:

Pelar las peras. Poner una olla al fuego con las peras puestas de pie. Cubrir las peras con agua y añadir una bolsa de té de regaliz. Añadir 9,6ml de edulcorante líquido y dejar cocer a fuego lento hasta que las peras estén blandas. Retirar y reservar.

Remojar las láminas de gelatina en agua fría hasta que se ablanden.

Poner el almíbar de nuevo al fuego y cuando esté caliente añadir la gelatina. Remover para que se mezcle y retirar. Verter el líquido resultante en molde de silicona y dejar en la nevera para que solidifique

Poner en vaso de batidora cuatro dl de agua, la canela en polvo y los anacardos. Triturar con batidora hasta que resulte una mezcla muy fina. Dejar reposar en la nevera unas horas.

Servir un fondo de leche de anacardos, la gelatina y encima las peras cocidas.

Ciruelas marinadas con crumble de avellanas y chocolate

Ingredientes: 4 ciruelas claudias, 130g de esencia de vainilla, 1/2 cucharadita de canela en polvo, 1 anís estrellado, 80g de avellanas picadas, 50g de harina de trigo integral, 1 cucharadita caco en polvo, 60g de mantequilla sin sal, 2g de edulcorante en polvo, 2dl de helado de mascarpone.

Elaboración:

Poner en un bol, 70 g de esencia de vainilla, ½ cucharadita de canela en polvo, 1/2 cucharadita de cacao en polvo, 1/4 de anís estrellado.

Cortar las ciruelas por la mitad y quitar la semilla. Poner en un bol las ciruelas y espolvorear con la mezcla. Tapar con film y dejar macerar en la nevera 12 horas.

Poner en un bol 50 g de harina integral, 60 g de esencia de vainilla, una cucharadita de cacao en polvo, 80 g de almendra laminada y 60 g de mantequilla. Mezclar con los dedos y extender en una bandeja sobre papel de hornear.

Precalentar el horno a 140º.

Meter al horno precalentado a 120º unos cinco minutos hasta que se derrita el edulcorante en polvo y se doren las almendras. Retirar y reservar.

Servir las ciruelas sobre el crumble y acompañado de helado mascarpone.

Bombones de zanahoria

Ingredientes: 500g de zanahoria, 11,1 gr de stevia en polvo y 200g de coco rallado.

Elaboración:

Pelar las zanahorias. Poner una cazuela al fuego con las zanahorias cubiertas de agua y mantener a fuego medio hasta que las zanahorias estén muy tiernas. Retirar y escurrir.

Poner las zanahorias en un bol y aplastar con un tenedor hasta obtener un puré fino. Añadir la stevia poco a poco para que se vaya integrando en la mezcla. A continuación ir añadiendo poco a poco el coco rallado reservando 70 g.

Dar forma a la mezcla de bolas de unos 5 cm de diámetro y rebozar con el resto de coco reservado. Mantener en la nevera hasta servir.

Si te gusta la zanahoria también puedes echar un ojo a esta receta de ensalada de zanahorias que se convertirá en tu plato fetiche.

Gelatina de azahar, papel de arroz y naranja sanguina

Ingredientes: 1 cucharada de esencia de azahar, 4 dl de agua mineral, 4 láminas de gelatina neutra, 4 unidades de papel de arroz, 4 unidades de naranja sanguina, 1/2 cucharadas de stevia, 4 flores comestibles.

Elaboración:

Poner un cazo al fuego con el zumo de las naranjas sanguinas y la stevia. Mantener al fuego hasta que esté completamente ligado.

Poner a hidratar la gelatina en agua fría. Poner un cazo al fuego con 2 dl de agua, una cucharada de agua de azahar y la gelatina hidratada y escurrida. Calentar hasta que la gelatina esté completamente disuelta. Verter le la mezcla en moldes de silicona semiesféricos. Una vez llenos los moldes colocar sobre la superficie una flor de azahar. Dejar reposar 4 horas en la nevera.

Poner un disco de papel de arroz sobre papel de hornear. Rallar sobre el papel de arroz la piel de la naranja sanguina. Humedecer un segundo disco y colocar encima. Dejar secar hasta que ambos discos estén pegados y secos.

Montar poniendo en plato hondo el zumo de naranja sanguina, encima la gelatina y terminar decorando con el papel de arroz y ralladura de piel de naranja.

Helado de té negro

Ingredientes: 400ml de leche, 10g de té negro, 3 yemas de huevo, 100g de miel y 150ml de crema de leche.

Elaboración:

Poner la leche en una cazuela y calentar hasta que hierva. Añadir el té negro y dejar que infusione de 3 a 5 minutos.

En un bol, batir con un tenedor las yemas de huevo con la miel. Poner en un cuenco la mitad de la leche y añadir la mezcla de yemas. Cocinar al baño maría, removiendo hasta que esta mezcla espese.

Mezclar con la crema de leche y el resto de la leche. Remover. Verter en un molde grande y dejar en el congelador unas horas. Cuando casi esté, remover bien y volver a congelar. Repetir tres veces. Puedes utilizar este helado para aportar un toque fresco a tus tartas de fruta o un punto de sabor a las macedonias.

Mojito en sorbete

Ingredientes: Sorbete de limón, cáscara de lima, hojas de meta, ron mojito.

Elaboración:

Montar en vasitos el helado.

Meter en el congelador una hora.

Incorporar la lima y la menta y regar con un poco de ron mojito.

Podemos sustituir el sorbete de limón por el de mango.

Plátano con yogur de lima

Ingredientes: 4 plátanos, 1 lima, 0.5 cucharadas de agua, 2 yogures griegos.

Elaboración:

Hacer zumo de la lima. Rallar la piel de la lima. Poner en un bol el zumo y la lima.

Poner un cazo al fuego con el agua y calentar. Añadir el almíbar al bol con el zumo y la ralladura de la lima.

Pelar y cortar los plátanos en rodajas. Poner los plátanos en un bol grande y verter por encima el almíbar de lima. Tapar con film y dejar reposar en la nevera 30 minutos. Servir los plátanos con el almíbar y el yogur.

Tarta de arándanos sin azúcar

Ingredientes: 4 tazas de arándanos, 2 manzanas golden, 1 cucharada y media de stevia, 1 limón, 2 cucharadas de maicena, 1 huevo, 2 láminas de masa quebrada, 1 yema de huevo

Elaboración:

Poner en un cazo las manzanas previamente rallada, la stevia, el zumo de limón y los arándanos. Dejar cocer a fuego lento 10 minutos. Añadir 2 cucharadas de maizena disueltas en un poco de agua y mantener al fuego hasta que la mezcla empiece a hervir y espesar. Retirar y reservar.

Forrar un molde para tartas con una lámina de la masa. Verter en el molde con la masa la mezcla preparada de arándanos. Cortar en tiras del grosor preferido la otra lámina de masa quebrada y cubrir intercalando las tiras para formar una rejilla.

Batir la yema de huevo y pintar el enrejado de tiras de masa. Espolvorear por encima azúcar y meter al horno precalentado 25 a 30 minutos o hasta que el enrejado de masa esté dorado.

Helado de soja sin azúcar con pétalos de rosa

Ingredientes: 3 huevos, 150g de pétalos comestibles, 300g de yogur de vainilla soja, flor de lavanda y sal

Elaboración:

Mezclar las yemas con el azúcar y añadir el yogur. Poner la preparación en el congelador hasta que espese.

Montar las claras a punto de nieve con una pizca de sal. Batir el yogur con un robot de cocina, para deshacer los cristales de hielo. Incorporar las claras montadas.

Meter en el congelador de nuevo. Servir adornando con las flores de lavanda. Podemos sustituir el azúcar de pétlos de rosa por azúcar normal.

Tarta de crepes con chocolate y vainilla

Ingredientes: 125g de harina de repostería, 2 huevos, 70g de mantequilla, 2 gotas de stevia líquida, 1 pizca de sal, 70g de chocolate de cobertura, 1dl leche y 2 dl de nata para montar

Elaboración:

Derretir la mantequilla suavemente. Poner en un bol la mantequilla derretida, la leche y los huevos y batir con varillas. Añadir la stevia líquida, la sal y la harina y batir con batidora hasta obtener una mezcla homogénea.

Poner una sartén antiadherente de unos 16 cm de diámetro pintada con un poco de mantequilla al fuego. Añadir una cantidad de la mezcla suficiente para cubrir ligeramente la superficie de la sartén. Dejar hacer a fuego medio durante 1 minuto aproximadamente y dar la vuelta al crepe. Repetir la operación hasta acabar con la mezcla.

Poner en un cazo el chocolate y la leche. Calentar hasta que el chocolate se derrita. Remover hasta obtener una mezcla homogénea.

Montar la nata con varillas. Montar intercalando entre crepe y crepe alternativamente nata montada y chocolate.

Tartaletas de frambuesas sin azúcar

Ingredientes: 200g de frambuesas, 1 lámina de masa quebrada, 1/2 litro de leche, 2 yemas de huevo, media cucharada de stevia en polvo, 25g de maizena.

Elaboración:

Precalentar el horno a 180º.

Poner en vaso de batidora la leche, las yemas de huevo, la stevia y 25 g de maizena. Batir con batidora y meter en el microondas a 800 w 3 minutos. Sacar, remover y meter de nuevo al microondas 1 minuto.

Extender con un rodillo la masa quebrada y forrar con ella 4 moldes de tartaleta individuales. Pinchar la masa y meter al horno precalentado hasta que empiecen a dorarse. Retirar y desmoldar.

Verter la crema en las tartaletas ya desmoldadas.

Poner un cazo al fuego con 1 dl de agua y 80 g de azúcar. Calentar hasta obtener un almíbar. Retirar del fuego, dejar templar y añadir las frambuesas. Dejar las frambuesas en el almíbar 5 minutos. Colocar las frambuesas sobre la crema pastelera para terminar con las tartaletas.

Panacota al limón sin azúcar

Ingredientes: 500g de nata montada, 300ml de leche, 1 gelatina de limón, fresas y sirope de fresas

Elaboración:

Poner en un cazo la nata y la leche y mezclar con unas varillas. Seguir batiendo con ellas mientras se enciende el fuego a temperatura media.

Cuando rompa a hervir, retirar del fuego y añadir el sobre de gelatina.

Para dar un toque especial al plato, añadir unas fresas o bien un poco de mermelada o sirope de fresa, miel o frutos secos.

