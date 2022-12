Manuel Jabois es un experto contando historias pero, hasta ahora, los fogones se le resistían. "Agobiado". Así estaba el periodista Manuel Jabois antes de pedir ayuda a su amigo, el chef Diego Guerrero. El gallego se había metido en un lío: había invitado a sus amigos de toda la vida a comer a casa pero nunca les había hecho ni una salchica, por eso no sabía qué preparles para dejar huella en ellos. De ahí que Jabois levantase el teléfono y quedase con su amigo, el chef Diego Guerrero, para que le echase una mano. Ya hace unas semanas, Jabois consiguió trasladar la parte creativa del chef de los fogones a la descripción de sus platos. Y el resultado fue espectacular. Ocurrirá lo mismo al revés: ¿Será capaz Manuel de crear un menú inolvidable para sus invitados?

En los encuentros que estamos viviendo y que estamos narrándote gracias a #Inspira2 hemos descubierto como salir de tu zona de confort y 'explorar' campos inesperados puede traerte grandes sorpresas. Nawja Nimri y Palomo Spain y Maribel Verdú e Iván Ferreiro son algunos de los rostros conocidos que han revelado las curiosas formas de alcanzar la inspiración para mostrar sus talentos ocultos y que hemos conocido de la mano de KIA. Ahora es Manuel Jabois quien sale de su zona de confort.



Periodista y chef quedan para una clase de cocina. Diego advierte a Manuel: "Cocinero no se es en un día", pero también le anima ante este difícil reto: "Esto lo sacas". Y así entre tomates, bonitos del norte y trucos para cocinar, Jabois empieza a elaborar en su cabeza ese menú especial.

Captura

Y dicho y hecho, Manuel crea un espectacular menú y llama a su amigo para ver qué le parece. "Un primero que tenga que ver con mi infancia, mejillones al vapor con un poco de limón, un poco de laurel y albariño; un carpacccio de bacon marinado con un punto cítrico, salvaje; y un bocata de calamares con pan de cristal, como un traspaso de poderes entre Galicia y Madrid para que entiendan que eso era lo que de vez en cuando comía cuando llegué aquí", le cuenta a Diego, que lo califica de "inmejorable". Sobre todo cuando le cuenta el postre: "Es un homenaje a mi hijo, pan con chocolate, lo tomaba yo de pequeño y ahora lo toma él".

Captura

Manuel Jabois no podía estar más feliz y ya, sin agobios, comentaba: "Nadie quiere salir de su zona de confort. Yo tampoco, da miedo, pero a veces es necesario salir un ratito; aunque sea para volver más fresco y para crear, y para ser mejor persona. Y eso es mucho. He tenido la suerte de buscar la inspiración en un tío tan genial como Diego, pero lo realmente importante es que me he dado cuenta de que puedo conseguir lo que me proponga si trabajo, tengo las herramientas necesarias y la ayuda de alguien tan generoso como él".