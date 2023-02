Cada vez somos más conscientes de la importancia de llevar una más vida sana y para ellos optamos por cocinar con alimentos naturales y ecológicos. Puede que ya hayas incorporado este tipo de productos en tu día a día y si aún no lo has hecho te contamos los trucos para llevar una vida más healthy, hacer una compra en la que primen los alimentos eco y no gastes más de la cuenta en ello, porque en estos tiempos toca apretarse el cinturón, pero eso no está reñido con llevar una buena alimentación. Este tipo de alimentos mantienen intactos todos sus nutrientes y, al no estar cultivados con sustancias como pesticidas, conservan mejor su sabor original. Otra ventaja de consumir estos alimentos es su reducido porcentaje en grasas saturadas.

Aunque algunos supermercados optan por encarecer este tipo de productos, existen trucos y consejos para ahorrar comprando alimentos ecológicos. Una buena idea, es crear tu propio huerto en casa, aunque no tengas mucho espacio, prueba a plantar plantas arómaticas y especias, que luego te servirán para aderezar tus platos, y si te animas pon un pequeño invernadero en la terraza. A la hora de hacer la compra opta por productos de temporada y compra alimentos a granel. Suelen ser naturales y, al no venir embasados, también son más baratos ya que no llevan costes de embalaje. Además, podrás comprar la cantidad exacta que necesites y no desperdiciarás nada, contaminarás menos y te ahorrarás unos euros. Otra idea es comprar en pequeñas tiendas de barrio que tengan productos de Kilómetro 0, es decir, alimentos que han sido producidos y recolectados a pocos kilómetros de su punto de venta. Aprovecha tu visita a la tienda para hacerte acopio de todo lo que necesites y lo que vayas a tardar unos días en consumir, mételo en el congelador para conservarlo mejor y no desperdiciar nada.

Un consejo que te servirá para ahorrar en este tipo de productos y en tu cesta de la compra en general es planificar tu menú semanal, de esta forma evitarás comprar productos que no te hagan falta o que algunos se queden en tu nevera sin usar.