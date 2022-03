Aunque no estaba previsto en la agenda oficial de Casa Real, la Reina Sofía no ha querido falta a una de las citas más tradicionales de la Familia Real. Este 4 de marzo, la madre de Felipe VI ha acudido, por sorpresa, al besapié del Cristo de Medinaceli. Desde hace más de 300 años, la Familia Real hace visible esta tradición, en la que uno de sus miembros acude a la Basílica de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, el primer viernes de marzo, para venerar su imagen. La madre de Felipe VI ha visitado la iglesia de Jesús de Medinaceli, a la que por primera vez desde 2020 los fieles han vuelto a venerar la famosa imagen.

Y para la ocasión, la reina ha vestido un look en el que predominaba el morado, concretamente el morado nazareno, el color tradicional de la Cuaresma y que visten los miembros de la Archicofradía de Jesús de Medinaceli. Sobre la blusa llevaba una medalla con una escena religiosa que ha combinado junto a sus clásicos amuletos griegos y turcos.

Gtres

A su llegada la reina emérita ha sido recibida con aplausos y 'vivas' que ella ha agradecido saludando a los presentes.

Gtres

La reina acudió por última vez a este acto a principios de marzo de 2020 y fue suútlimoa acto público antes de que se decretara el estado de alarma. La Basílica de Jesús de Medinaceli, es una de las cinco basílicas que existen en Madrid, famosa por albergar la imagen del Cristo de Medinaceli, un cristo nazareno del siglo XVII de gran devoción entre los madrileños.

Gtres

El templo, declarado basílica menor por el papa Pablo VI en 1973, se levanta sobre el antiguo Convento de trinitarios descalzos de Nuestra Señora de la Encarnación. Es la sede canónica de la Archicofradía Primaria de la Real e Ilustre Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Medinaceli. Actualmente está regida por una comunidad de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io