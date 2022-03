Este lunes 7 de marzo el rey Juan Carlos I comunicaba a su hijo Felipe VI una decisión importante para la Familia Real y para el resto de los españoles. El emérito, mediante un comunicado, afirma que le gustaría "culminar" esa etapa de su vida "desde la serenidad y la perspectiva que ofrece el tiempo transcurrido". A pesar de estas palabras que nadie se esperaba, don Juan Carlos ha insistido al rey que "volverá con frecuencia a España, a la que siempre lleva en el corazón". De momento quiere seguir residiendo en Abu Dabi, pero irá de visita a España sin conocerse el lugar de residencia.



Don Juan Carlos I explica en el comunicado que, cuando visite en un futuro España o incluso si piensa en algún momento en vivir de nuevo en este país, tiene previsto organizar su "vida personal" y el lugar de residencia "en ámbitos de carácter privado para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible". El exjefe de Estado lleva viviendo en Abu Dabi desde agosto de 2020, para marcar distancias con su hijo y que no le afectaran los escándalos sobre su fortuna oculta. Por lo que cuenta en el comunicado y gente de su entorno más cercana, el emérito habría encontrado allí la "tranquilidad".

"Soy consciente de la trascendencia para la opinión pública de los acontecimientos pasados de mi vida privada y que lamento sinceramente, como también siento un legítimo orgullo por mi contribución a la convivencia democrática y a las libertades en España, fruto del esfuerzo y sacrificio colectivo de todos los españoles", se sincera también don Juan Carlos en su comunicado.

Por último, se añade una última apreciación por parte de Zarzuela: "La Casa de Su Majestad el Rey respeta y comprende la voluntad de Su Majestad el Rey don Juan Carlos expresada en su carta".

