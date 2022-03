El exclusivo colegio UWC Atlantic de Gales en el que la princesa Leonor cursa Bachillerato prepara una intrépida aventura a todos sus alumnos. Y es que, para las vacaciones de primavera que están a punto de comenzar, el alumnado internacional, entre el que está incluido la princesa, acudirá a un campamento en el que la supervivencia y el medioambiente serán los protagonistas.

El propio colegio expone en su web que el programa extracurricular incluye cuatro disciplinas experienciales (medioambiental, global, justicia social y exterior) que permite a los estudiantes involucrarse en el descubrimiento, determinar sus propios caminos, enfrentarse a los riesgos y superar la posibilidad del fracaso para conocer sus propias fortalezas y debilidades además de cuál es su papel en la causa común. En este marco, se organiza este campamento especial al que acudirá la princesa, según ¡Hola!.

Gtres

"Es muy independiente, está encantada con su nueva vida porque no tiene miedo a nada", declaraba una fuente cercana a Casa Real a dicha publicación. Durante algunas semanas, los alumnos estarán acampados en medio del bosque sin conexión alguna con el exterior, para aprender a sobrevivir haciendo su propio fuego o comiendo las conservas y el arroz cocido que se llevarán al lugar y gracias a lo cual podrán subsistir.

Eso sí, no todo será sufrimiento ya que los jóvenes podrán realizar todo tipo de deportes como natación, piragüismo, senderismo o ciclismo. Y es que este colegio está enfocado no solo a la excelencia académica sino también a la actividad física por lo que no dejará de lado la disciplina deportiva estos días.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io