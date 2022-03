La princesa Leonor continúa inmersa en sus estudios de Bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales. A finales de agosto del año pasado, la hija de la reina Letizia comenzaba una nueva etapa lejos de su familia. Desde entonces, son pocos los datos que sabemos de ella y contadas las veces que hemos podido verle. Su primera vuelta a España se produjo en octubre del año pasado y desde entonces ha regresado en muy pocas ocasiones, cuando en el internado en el que se encuentra ha habido vacaciones. Ahora, parece que la hija del rey Felipe VI podrá pasar unos días en familia, un esperado reencuentro para el que ya hay fecha.

En concreto, será el próximo 14 de abril cuando la princesa de Asturias vuelva a casa con motivo de sus vacaciones de primavera, que durarán 10 días. Un regreso que hará posible que pueda estar con su familia en Semana Santa. La única imagen que tenemos de la princesa Leonor en estos últimos cinco meses es la postal navideña que hicieron pública desde la Casa Real para felicitar dichas fiestas.

Gtres

En años anteriores, la Familia Real se ha trasladado a Palma de Mallorca para pasar este periodo de vacaciones allí. Un viaje donde realizaban diferentes actos públicos, el más destacado de ellos el que tenía lugar el domingo 17 de abril, cuando asistían a la Misa de Pascua que se celebra en la Catedral de la ciudad. Una cita a la que llevan dos años sin poder acudir por culpa de la pandemia y que todavía no se sabe si este año podrán retomar.

De momento, lo que sí es oficial es que la princesa Leonor podrá regresar durante diez días a casa para estar con su familia poniéndose al día sobre todo lo que le ha ocurrido. Sin embargo, no podrá estar presente en el cumpleaños de su hermana Sofía, que cumplirá 15 años el próximo 29 de abril, fecha en la que la Princesa ya habrá retomado sus clases en Gales.

