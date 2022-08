Los Reyes y sus hijas posan felices en sus vacaciones

La familia real ya está de vacaciones en Mallorca. Desde el pasado jueves, el Rey Felipe VI aterrizó en solitario en Palma de Mallorca, ya que el viernes tenía varias audiencias en el Palacio de la Almudaina. Allí también se encuentran sus hermanas, la infanta Cristina y la infanta Elena, además de Doña Sofía. Ahora, la reina Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía están ya en el Palacio de Marivent las y hemos podido ver a la familia al completo feliz y deseando pasar unos días inolvidables.

GCH

Felipe y Letizia, junto a las jóvenes, han hecho una visita a la Cartuja de Valldemossa, un conjunto monumental erigido inicialmente como un palacio real de la dinastía mallorquina en 1309 y cedido a los monjes cartujos en 1399. Se trataba de un acto oficial, pero los reyes y sus hijas han disfrutado de la visita como unos turistas más con outfits bastantes relajados.

Gtres

Los cuatro han estado magníficos con los medios, como ya nos tienen acostumbrados. Han posado ante las cámaras naturales y con caras de felicidad máxima, y es que todos tenemos muy buena cara en nuestro inicio de vacaciones. La Familia Real ha estado acompañada en todo momento de grandes autoridades del municipio.

La visita ha comenzando por los jardines y allí se han detenido para ver las vistas del valle y después han seguido al interior de la Cartuja donde se han detenido en la celda número 4 (la de Chopin) y allí han escuchado un pequeño concierto de piano de una de las composiciones del músico.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io