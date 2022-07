La reina Letizia ya ha aterrizado en Mallorca. Doña Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía han llegado este domingo a Marivent, donde les esperaban el rey Felipe y la reina Sofía, que llevan ya varios días allí. Doña Letizia ha dado el pistoletazo de salida a su agenda oficial en la isla asistiendo a la duodécima edición del Atlántida Mallorca Film Fest, certamen organizado por la plataforma Filmin que se celebra en Palma de Mallorca. Una nueva cita que, como buena apasionada del cine que es, seguro que le hace mucha ilusión presenciar y que supone el inicio perfecto de su estancia en Palma.

Como todo los años, el evento se ha celebrado en el centro cultural La Misericordia, donde la Reina ha hecho entrega de los premios 'Masters of Cinema' a la actriz francesa Isabelle Huppert. Esta es la tercera vez que la madre de la princesa Leonor acuda a este certamen. Después de la entrega de premios, la reina Letizia presenciará una película y asistirá al concierto de la cantante Amaia.

Gtres

En esta ocasión se ha decantado por un look muy sobrio compuesto por un vestido halter en color negro satino que ha combinado con unas sandalias plateadas de tacón bajo. La Reina ha completado su look con sus pendientes en forma de aro de diamantes y un bolsito de mano de estilo étnico.

Tras este certamen, los Reyes comienzan sus esperadas vacaciones de verano junto a sus hijas en Palma de Mallorca. La familia real suele pasar unas semanas todos los años y que seguro que ellos querrán aprovechar al máximo junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Gtres

